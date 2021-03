Pikmin هي لعبة AR التالية من شركة Pokémon Go

أعلنت شركة Niantic، مطورة لعبة Pokémon Go، عن شراكة جديدة مع شركة نينتندو، وتثمر هذه الشراكة عن لعبة الواقع المعزز للأجهزة المحمولة استنادًا إلى امتياز Pikmin الشهير من نينتندو، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وما تزال التفاصيل قليلة في الوقت الحالي، لكن Niantic تقول: إن التطبيق يشمل أنشطة اللعب لتشجيع المشي وجعل المشي أكثر متعة.

وإذا كنت ترغب في تلقي المزيد من المعلومات حول اللعبة الجديدة، يمكنك الاشتراك هنا للحصول على التحديثات.

وقال (شيجيرو مياموت) Shigeru Miyamoto من نينتندو في بيان: لقد مكنتنا تقنية الواقع المعزز من Niantic من تجربة العالم كما لو أن Pikmin تعيش سراً في كل مكان حولنا.

وأضاف: استنادًا إلى موضوع جعل المشي ممتعًا، تتمثل مهمتنا في تزويد الأشخاص بتجربة جديدة تختلف عن الألعاب التقليدية، ونأمل أن تصبح Pikmin وهذا التطبيق شريكًا في حياتك.

ويدور امتياز Pikmin حول استكشاف كوكب شبيه بالأرض تمامًا مع مجموعات من مخلوقات Pikmin، لذا فإن لعبة Pikmin من صنع Niantic، التي تدور حول المشي واستكشاف العالم من حولك منطقية للغاية.

وتعد Pikmin 3 Deluxe من Nintendo Switch بمثابة أحدث لعبة في سلسلة Pikmin، وهي نسخة مطورة من لعبة عام 2013 التي تم إصدارها لأول مرة لجهاز Wii U.

ولم تذكر Niantic الألعاب الأخرى التي تصنعها مع نينتندو، لكن يبدو أن الشركتين قد ضمنتا نوعًا من الشراكة الطويلة الأمد.

وقالت Niantic: يشرفنا أن نينتندو قد اختارت Niantic لتكون ناشر تطبيقات الواقع المعزز في العالم الحقيقي، ويتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول التطبيقات القادمة في الأشهر المقبلة.

وتشتهر Niantic بلعبة Pokémon Go، وهي لعبة الواقع المعزز التي تحظى بشعبية كبيرة والتي تم إصدارها في شهر يوليو 2016.

ولا تزال اللعبة تحظى بشعبية كبيرة بالرغم من أنها تبلغ من العمر خمس سنوات تقريبًا، واضطرت Niantic إلى إجراء بعض التغييرات على اللعبة بينما ظل الكثيرون في الداخل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم تمنع هذه التغييرات Pokémon Go من توليد الأموال، وكان عام 2020 هو العام الأكبر للعبة حتى الآن، حيث تجاوزت إيراداتها المليار دولار اعتبارًا من شهر نوفمبر، وذلك وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower.

