كيفية تحسين سرعة تنزيل الألعاب في جهازي Xbox Series X و Xbox One

يساعدك (وضع الراحة) Reset Mode عند تفعيله في جهاز الألعاب (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) أثناء تنزيل التطبيقات والألعاب على تحسين سرعة التنزيل بشكل كبير، ولكن هذا الوضع يتطلب إيقاف الجهاز مؤقتًا، من أجل ذلك تعمل مايكروسوفت حاليًا على ميزة جديدة تُسمى (تعليق لعبتي) Suspend My Game ستسمح للاعبين بتحسين سرعة تنزيل الألعاب بينما لا يزال جهاز الألعاب قيد التشغيل.



وفقًا لمدير فريق الهندسة في Xbox فإن تفعيل هذه الميزة سيؤدي إلى إيقاف النطاق الترددي الذي تستخدمه ألعابك مؤقتًا ويسمح بتشغيل التنزيلات بأقصى سرعة بدلاً من ذلك، ومن ثم يمكنك استئناف اللعب في أي وقت إذا قررت أنك تفضل الاستمرار في اللعب وترك التنزيلات تعمل في الخلفية.

Hey Xbox Insiders! Did you notice these changes rolling out now? Suspend in the queue will let you download at full speed while making sure your game remains resumable (or quick resume-able on Series X|S). New banners in the Full Library will take you to more useful categories! pic.twitter.com/L49winRpM0

— Eden Marie (@neonepiphany) March 16, 2021