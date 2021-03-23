كيفية تحسين سرعة تنزيل الألعاب في جهازي Xbox Series X و Xbox One

يساعدك (وضع الراحة) Reset Mode عند تفعيله في جهاز الألعاب (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) أثناء تنزيل التطبيقات والألعاب على تحسين سرعة التنزيل بشكل كبير، ولكن هذا الوضع يتطلب إيقاف الجهاز مؤقتًا، من أجل ذلك تعمل مايكروسوفت حاليًا على ميزة جديدة تُسمى (تعليق لعبتي) Suspend My Game ستسمح للاعبين بتحسين سرعة تنزيل الألعاب بينما لا يزال جهاز الألعاب قيد التشغيل.



أولًا: ما هي الميزة وكيف تعمل؟

وفقًا لمدير فريق الهندسة في Xbox فإن تفعيل هذه الميزة سيؤدي إلى إيقاف النطاق الترددي الذي تستخدمه ألعابك مؤقتًا ويسمح بتشغيل التنزيلات بأقصى سرعة بدلاً من ذلك، ومن ثم يمكنك استئناف اللعب في أي وقت إذا قررت أنك تفضل الاستمرار في اللعب وترك التنزيلات تعمل في الخلفية.

Hey Xbox Insiders! Did you notice these changes rolling out now? Suspend in the queue will let you download at full speed while making sure your game remains resumable (or quick resume-able on Series X|S). New banners in the Full Library will take you to more useful categories! pic.twitter.com/L49winRpM0 — Eden Marie (@neonepiphany) March 16, 2021

حيث يمكن لمستخدمي جهاز (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) استخدام ميزة (الاستئناف السريع) Quick Resume لتحميل اللعبة من المكان الذي توقفت فيه بسرعة وسهولة، وتتوفر الميزة حاليًا لمستخدمي برنامج Xbox Insider لأجهزة (Xbox Series X) و (Xbox series S) و (Xbox One) استعدادًا لطرحها للجميع في الأسابيع المقبلة.

ثانيًا: كيفية استخدام الميزة لتحسين سرعة تنزيل الألعاب في أجهزة Xbox:



إذا كنت ضمن مستخدمي تطبيق (Xbox Insider Hub) فيمكنك تجربة الميزة باكرًا باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر Xbox في جهاز التحكم لفتح القائمة الرئيسية.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (ألعابي وتطبيقاتي) My games & apps.

اضغط على خيار (مشاهدة الكل) See all، ثم اختر (إدارة) Manage

اضغط على خيار (قائمة الانتظار) Queue.

في صفحة إدارة قائمة الانتظار التي تظهر لك، اضغط على خيار (تعليق لعبتي) Suspend my game لزيادة سرعات التنزيل في جهاز الألعاب تلقائيًا.

عند انتهاء التنزيلات، يمكنك استئناف اللعب من النقطة التي توقفت فيها سابقًا.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت بدأت بإضافة ميزات جديدة إلى أجهزة الألعاب الجيل التالي لتحسين الأداء، حيث قامت في الفترة الأخيرة وضمن التحديث الشهري لشهر مارس بإضافة ميزة (FPS Boost) لزيادة معدلات الإطارات للألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى إصلاح أخطاء فصل وحدة التحكم التي كانت مشكلة تؤرق اللاعبين، لذا للحصول على هذه التحديثات تأكد من تحديث جهاز الألعاب بانتظام.





