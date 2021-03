دورسي يبيع تغريدته الأولى بصفتها NFT بمبلغ 2.9 مليون دولار

باع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، تغريدته الأولى بصفتها NFT مقابل 2.9 مليون دولار.

وجرى عرض التغريدة بصفتها رمزًا غير قابل للاستبدال NFT – وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير حتى الآن في عام 2021.

وتم بيع التغريدة من خلال مزاد عبر منصة تسمى Valuables، المملوكة لشركة Cent ومقرها الولايات المتحدة.

وأكد (كاميرون حجازي) Cameron Hejazi، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cent، أنه تم شراؤها مقابل مقابل 1630 حبة من العملة المشفرة الإيثيريوم، والتي كانت قيمتها 2915835 دولار في وقت البيع.

وأكدت Cent أن المشتري هو (سينا إستافي) Sina Estavi، ويقول ملفه عبر تويتر إلى أنه مقيم في ماليزيا وهو الرئيس التنفيذي لشركة البلوك تشين Bridge Oracle.

وقام دورسي، وهو متحمس لعملة بيتكوين، في 6 مارس بتغريد رابط إلى موقع الويب حيث تم إدراج التغريدة للبيع.

وقال في تغريدة أخرى في 9 مارس: إنه يحول عائدات المزاد إلى عملة بيتكوين ويتبرع بها إلى GiveDirectly من أجل استجابة إفريقيا للأشخاص المتأثرين بفيروس كورونا في إفريقيا.

وتعتبر GiveDirectly بمثابة منظمة خيرية تقدم الأموال مباشرة للأشخاص الذين يعيشون في فقر.

ويتلقى دورسي 95 في المئة من عائدات البيع الأولي، بينما تتلقى Cent نسبة 5 في المئة من عائدات البيع الأولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Cent: إن منصته تسمح للأشخاص بإظهار الدعم لتغريدة بما يتجاوز الخيارات الحالية للإعجاب والتعليق وإعادة التغريد.

وقال حجازي: قد ترتفع قيمة هذه الأصول، وقد تنخفض قيمتها، لكن ما يبقى هو دفتر الأستاذ وتاريخ الشراء، ويبقى ذلك في ذاكرة كل من المشتري والبائع والجمهور، مضيفًا أن هذا ذو قيمة بطبيعته.

ويحصل الفائزون بالمزاد العلني عبر Cent على شهادة رقمية للتغريدة مع عملية الشراء، وهي فريدة من نوعها لأنه تم توقيعها والتحقق منها بواسطة المنشئ.

Sent to @GiveDirectly Africa fund 🌍Thank you, @sinaEstavi. pic.twitter.com/aEZu07auLV

— jack (@jack) March 22, 2021