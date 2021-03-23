توافق المتصفح يجمع مايكروسوفت وجوجل معًا

أعلنت شركتا مايكروسوفت وجوجل اليوم أنهما تتشاركان لتحديد وإصلاح مشكلات عدم التوافق المهمة عبر متصفح الويب.

وتنضم الشركتان إلى مبادرة Compat2021، وهي مبادرة جديدة عابرة للمتصفحات تهدف إلى تحسين توافق المتصفح بالنسبة لمطوري الويب.

وقالت شركة مايكروسوفت: نحن متحمسون للانضمام إلى جوجل و Igalia ومجتمع الويب الأوسع في تخصيص الموارد لمبادرة Compat 2021 بهدف إجراء تحسينات جوهرية في خمس مجالات يكون فيها توافق المتصفح نقطة ضعف قوية بشكل خاص.

وأضافت: حددت مجموعة العمل المشتركة الخاصة بنا مجالات التركيز المذكورة أعلاه بناءً على بيانات استخدام الميزة، وعدد الأخطاء في نظام تتبع كل بائع، وتعليقات استطلاعية متنوعة، وبيانات CanIUse، ونتائج الاختبار من اختبارات منصة الويب.

وتعتبر المجالات الخمسة الرئيسية مألوفة لمطوري الويب، وكلها مرتبطة بتقنية تسمى Cascading Style Sheets، أو CSS، التي تُستخدم لوصف التصميم المرئي لتطبيقات الويب والمواقع.

وتشمل المجالات الخمسة الرئيسية:

CSS Flexbox.

CSS Grid.

CSS position: sticky.

CSS aspect-ratio property.

CSS transforms.

ووفقًا لشركة جوجل، يتوسع هذا الجهد الجديد بالاعتماد على العمل السابق الذي قامت به شركات، مثل: مايكروسوفت وموزيلا وجوجل.

وقالت جوجل: بدأ Chromium في عام 2020 بالعمل في معالجة أهم المجالات الموضحة في تحسين توافق متصفح Chromium، وبدأنا في عام 2021 جهودًا مخصصة للمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك.

ويعمل الفريق هذا العام على جعل Chromium يجتاز 100 في المئة من اختبارات CSS Grid، وتحسين قابلية التشغيل البيني عبر المتصفحات، والمساعدة في الفرز في اختبارات منصة الويب.

ويمكن متابعة تقدم المشروع عبر لوحة معلومات Compat 2021 في اختبارات منصة الويب، ويمكن لمستخدمي Edge المساعدة من خلال الإبلاغ عن مشكلات التوافق عبر أداة إرسال التعليقات في متصفح الويب.

وأضافت: تعمل جوجل ومايكروسوفت معًا لمعالجة أهم المشكلات في Chromium، جنبًا إلى جنب مع Igalia التي تساهم بانتظام في Chromium و WebKit، والمشرفة على منفذ WebKit الرسمي للأجهزة المضمنة، وكانت Igalia داعمة ومشاركة في جهود التوافق هذه، وسوف تساعد في معالجة المشكلات المحددة وتتبعها.

وقد تتنافس مايكروسوفت وجوجل في العديد من المجالات، لكن الشركتين تعملان معًا لتحسين توافق متصفح Chromium بعد أن اختارت مايكروسوفت المشروع المفتوح المصدر كأساس لمتصفح Edge الجديد.

وتم الآن إهمال متصفح Edge القديم، الذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Windows 10 في عام 2015، وقد أزالته تحديثات مايكروسوفت لهذا الشهر من جميع الإصدارات المدعومة من نظام التشغيل.





