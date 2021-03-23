5 نصائح تساعدك في الحفاظ على أمانك وخصوصيتك عبر الإنترنت

لا تتطلب عملية تأمين أجهزتك وبياناتك عبر الإنترنت الكثير من الجهد، في الواقع تتلخص العديد من النصائح التي يمكنك قراءتها لتكون أكثر أمانًا وتحمي خصوصيتك في سلوكك أثناء تصفح الويب واستخدام التطبيقات، فأشياء مثل: الضغط على الروابط المشبوهة، وتثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة هي من أبرز السلوكيات التي يجب عليك تجنبها.

فيما يلي سنقدم لك 5 نصائح من شأنها أن تساعدك لتكون أكثر أمانًا عبر الإنترنت:

1- تثبيت تطبيق مكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثه بانتظام:

تأتي أهمية تطبيق مكافحة الفيروسات في جهازك في أنه سيكون الدرع الأول للحفاظ على أمانك الرقمي، حيث يقوم بحمايتك من البرمجيات الضارة التي تحاول التسلل إلى جهازك، مثل: برمجيات الفدية أو أحصنة طروادة وغيرها من البرمجيات الضارة الأخرى.

ومن الناحية النظرية يمكن تثبيت التطبيق والسماح له بالعمل في الخلفية من دون تدخل منك، لفحص التطبيقات والملفات في جهازك تلقائيًا وتنزيل التحديثات من الإنترنت وغيرها من الإجراءات الأخرى، ولكن مع ذلك يجب عليك فتح التطبيق بين الحين والآخر، حيث غالبًا ما تعرض معظم تطبيقات مكافحة الفيروسات رمز أخضر في أيقونتها والذي يشير إلى أن كل شيء على ما يرام.

ولكن رأيت الرمز باللون الأصفر أو الأحمر فيجب عليك فتح التطبيق واتباع الإرشادات لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، بالإضافة إلى ذلك إذا لم يتضمن التطبيق ميزة الحماية من برامج الفدية، ففكر في إضافة تطبيق منفصل لحمايتك من برمجيات الفدية الضارة.

2- معرفة كل شيء عن تطبيقات الأمان التي تقوم بتثبيتها:

تقوم العديد من تطبيقات الأمان بتفعيل الميزات والإعدادات للحفاظ على أمان جهازك وحماية بياناتك ومعلومات بشكل افتراضي، ولكن هذا ليس كافيًا بدلًا من ذلك يجب عليك فحص جميع الخيارات والميزات الموجوجة في التطبيق للحصول على أقصى فائدة لحماية جهازك.

ومن ثم يجب عليك التحقق من إعدادات التطبيق والتأكد من تفعيل الإعدادات غير النشيطة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للتطبيق لمعرفة كل ما تقدمه من ميزات وكيفية تفعيلها بالطريقة الصحيحة لحماية أمانك الرقمي.

3- استخدم كلمات مرور فريدة لكل حساب:

تتمثل إحدى أسهل الطرق التي يقوم بها مجرمي الإنترنت بسرقة بياناتك أو انتحال هويتك عبر الإنترنت من خلال الحصول على مجموعة من بيانات تسجيل الدخول المستخدمين وكلمات المرور من مصدر واحد، مثل: اختراق موقع أو تطبيق ما والحصول على بيانات مستخدميه، ثم محاولة استخدام البيانات وكلمات المرور نفسها في خدمات أخرى.

حيث إن نجاحهم في الاستيلاء على أحد حساباتك يعني أن بقية الحسابات ستكون في خطر إذا كنت تستخدم كلمة المرور نفسها، لذا لتجنب مثل هذه المواقف قم بإنشاء كلمة مرور فريدة وقوية لكل حساب على حدى.

وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها كلها فيمكنك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور للقيام بذلك نيابة عنك وكل ما عليك فعله هو التأكد من حفظ كلمة المرور الرئيسية التي تقوم بتأمين التطبيق نفسه، بالإضافة إلى ذلك سيوفر لك التطبيق الكثير من الوقت والجهد في محاولة إنشاء كلمة مرور قوية لكل حساب.

4- استخدم عناوين بريد إلكتروني مختلفة لأنواع مختلفة من الحسابات:

غالبًا ما يستخدم الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التنظيم والمنهجية عناوين بريد إلكتروني مختلفة من أجل الحفاظ على هوياتهم عبر الإنترنت بشكل منفصل، حيث تساعدهم هذه الخطوة في اكتساب رسائل التصيد الاحتيالي بسرعة. حيث إذا وصلت إلى المستخدم رسالة بريد إلكتروني تدعي أنها من البنك الذي يتعامل معه في العنوان الذي يستخدمه للتسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي فيمكنه التأكد من أن هذه الرسالة مزيفة.

5- استخدم رموز المرور حتى عندما تكون اختيارية:

قم بتفعيل ميزة القفل باستخدام رمز المرور (PIN) في أي تطبيق أو جهاز متى ما كان ذلك متاحًا، حتى لو كان اختياريًا، والأمر الجيد هو جميع الهواتف الذكية تقدم خيار قفل الهاتف نفسه أو التطبيقات برمز مرور من اختيارك، وذلك حتى لا يتمكن أي شخص من تصفح تطبيقاتك عند الحصول على هاتفك.





