الإعلان رسميًا عن OnePlus Watch بسعر 159 دولار

استغرقت شركة OnePlus سنوات لكنها دخلت أخيرًا في لعبة الساعة الذكية عبرOnePlus Watch المعلن عنها حديثًا، بدءًا من 159 دولار.

وتأتي الساعة الجديدة بتصميم دائري يشبه ساعة اليد العادية، بدلاً من الشكل المستطيل الذي اشتهرت به Apple Watch ومقلديها، مثل Oppo Watch.

وصنعة الشركة هيكل الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويبلغ قياسها 46 ميليمتر، وتتميز بزرين على الجانب (أحدهما يتميز بشعار OnePlus).

ومن المفترض أن تكون الساعة الذكية متوفرة بلونين هما الفضي والأسود، بينما تأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 1.39 إنشًا وبدقة 326 بكسل في الإنش مع زجاج ياقوتي.

وتحتوي الساعة أيضًا على إصدار من نظام الشحن Warp Charge الخاص بشركة OnePlus، وتعد الشركة بأسبوع من عمر البطارية بعد الشحن لمدة 20 دقيقة.

وقالت الشركة: إن الساعة الذكية يجب أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين عبر شحنة واحدة، أو ما يصل إلى أسبوع واحد للمستخدمين الأكثر استخدامًا.

ومن ناحية المواصفات، تتميز ساعة OnePlus Watch بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت، ومكبرات صوت مدمجة.

وتم تضمين كل من الشبكة اللاسلكية والبلوتوث و GPS، لكن لا يوجد خيار خلوي.

وتعتبر اللياقة البدنية أيضًا جزءًا كبيرًا من OnePlus Watch، حيث توفر أكثر من 110 وضعًا للتمرين، وتوفر GPS مدمجًا، وتتميز بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز OnePlus Watch بوحدة تخزين داخلية للموسيقى، التي تتيح للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 500 أغنية للاستماع إليها عبر سماعات البلوتوث الخاصة بهم أثناء الجري، حتى لو لم يكن معهم هواتفهم.

وبالرغم من ذلك، لا تستخدم OnePlus نظام Wear OS لساعة OnePlus Watch، وكما أعلنت الشركة قبل الحدث، فإنها تستخدم إعداد برنامج على غرار RTOS، مع تطبيق مصاحب يسمح لها بالاتصال بهاتفك لتلقي المكالمات والإشعارات.

ويعني هذا أن أشياء، مثل: اختيار التطبيق وواجهات المراقبة المخصصة، تقتصر إلى حد كبير على كل ما يمكن أن تبنيه OnePlus داخليًا، لذلك لا توجد تطبيقات تابعة لجهات خارجية، على الأقل في الوقت الحالي.

وهناك العشرات من خيارات خلفية الشاشة للاختيار من بينها مع خيارات تخصيص إضافية لإضافة المزيد من خيارات الأنماط، حتى يتمتع المستخدمون ببعض المرونة.

ويمكن أيضًا توصيلها بجهاز OnePlus TV (عند توفره)، حيث يمكن استخدامها كجهاز تحكم عن بعد، ويمكن للساعة إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد أن تكتشف أنك قد نمت.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إصدار محدود مصنوع من سبيكة الكوبالت، التي تقول: إنها أقوى بمرتين من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتوضح OnePlus أن إصدار Cobalt Limited Edition يتوفر قريبًا، لكنها لم تقدم سعرًا بعد.





