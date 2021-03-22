OnePlus 9 تستخدم نظام ColorOS في الصين

أعلنت شركة OnePlus عن انتقالها إلى استخدام واجهة المستخدم ColorOS المستندة إلى نظام أندرويد، التي تستخدمها هواتف شركة Oppo الذكية، بالنسبة لتشكيلة OnePlus 9 القادمة في الصين.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة في منتديات OnePlus بواسطة (غاري سي) Gary C، قائد منتج OxygenOS، وهو ما تستخدمه هواتف OnePlus في بقية العالم.

ويقول (غاري سي): بعد الاستماع إلى الملاحظات، فإن أجهزتنا تستخدم في السوق الصيني الآن إصدارًا مخصصًا من ColorOS، مصمم خصيصًا للهواتف الذكية من OnePlus، بدءًا من تشكيلة OnePlus 9 القادمة.

وأضاف: بصفتنا شركة تقنية عالمية، فإننا نبحث دائمًا عن طرق للتعامل مع عادات الاستخدام المختلفة والتفضيلات بين مستخدمينا في جميع أنحاء العالم، ونعتقد أن نظام التشغيل الجديد المخصص هذا يجلب لمستخدمينا الصينيين تجربة برمجية تتناسب بشكل أفضل مع رغباتهم.

ولا يغير هذا الإعلان أي شيء بالنسبة لتشكيلة OnePlus 9 العالمية التي من المقرر الكشف عنها بالكامل غدًا، حيث تستمر في استخدام واجهة المستخدم OxygenOS.

وقال (غاري سي): بالنسبة لجميع مستخدمينا خارج الصين، نواصل استخدام OxygenOS للأجهزة العالمية في المستقبل ونظل ملتزمين بتقديم تجربة سريعة وسلسة مع OxygenOS.



لكن من الواضح أن الإعلان يمهد الطريق لنهاية نظام HydrogenOS، وهو إصدار خاص بالصين من أندرويد كانت تستخدمه OnePlus سابقًا بالنسبة لجميع هواتفها التي تم شحنها في الصين.

وتُستخدم واجهة المستخدم ColorOS بواسطة عدد أكبر بكثير من الأشخاص في الصين من HydrogenOS، وأصبحت Oppo حديثًا أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في بلدها الأم للمرة الأولى.

ويوفر HydrogenOS و OxygenOS تجربة أكثر بساطة، وكل من Oppo و OnePlus مملوكتان لشركة BBK Electronics الصينية العملاقة، وتتشاركان في سلسلة التوريد والتكنولوجيا الحيوية في كثير من الأحيان.

كما أن Realme، وهي علامة تجارية أخرى تابعة لشركة BBK Electronics، استخدمت أيضًا ColorOS في البداية قبل تطوير برنامجها الخاص المسمى Realme UI.

وتميل الشركات إلى التقليل من أهمية العلاقة فيما بينها بشكل علني، لكن قرار OnePlus باستخدام برنامج Oppo بشكل مباشر هو أحد أكثر الأمثلة وضوحًا على التعاون حتى الآن.





