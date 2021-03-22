Book Pro و Pro 360 .. حواسيب قادمة من سامسونج

تطور شركة سامسونج أجهزة حواسيب محمولة جديدة تسمى Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360.

وظهر الآن تسريب جديد يجلب معه صورًا لهذه الأجهزة المحمولة القادمة، مما أعطانا نظرة أوضح حتى الآن على الجهازين.

وتم نشر الصور التسويقية الظاهرة عبر موقع Voice بواسطة المسرب الموثوق (إيفان بلاس) Evan Blass، الذي قال: إنه يمكن إطلاقها في وقت مبكر من شهر أبريل.

ويقال: إن Galaxy Book Pro سيكون متاحًا باللونين الأزرق والفضي، بينما يتوفر Galaxy Book Pro 360 باللونين البحري والذهبي، وكلاهما متاح مع شاشتين بقياس 13 و 15 إنشًا.

ويؤكد بلاس أن جهاز Galaxy Book Pro 360 يدعم قلم S Pen الخاص بشركة سامسونج، وتظهر صوره أن بعض النماذج من الجهاز المحمول قد تتضمن لوحات مفاتيح بالحجم الكامل مع لوحات رقمية.

ويبدو أن جهاز Galaxy Book Pro 360 يحتوي على منفذ USB Type-C ومنفذ لسماعة الرأس وفتحة بطاقة microSD، بينما يظهر Galaxy Book Pro بمنفذ USB Type-A بجانب فتحة البطاقة ومنفذ لسماعة الرأس.

وكان وجود جهازي الحاسب المحمول معروفًا لمدة شهرين على الأقل بعد أن اكتشف موقع SamMobile أنهما تم تسجيلهما مع Bluetooth SIG في شهر يناير.

وكشف تقريران في شهر فبراير من موقع SamMobile والمسرب WalkingCat عن المزيد من مواصفات أجهزة الحاسب المحمولة، بما في ذلك شاشات OLED و Thunderbolt 4 ودعم LTE الاختياري.

ويُقال: إن الجهازين يعملان بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، ويمكن أن يتوفر الإصدار بقياس 15 إنشًا من Galaxy Book Pro مع رسومات Nvidia MX450 المنفصلة.

ووفقًا للمسرب WalkingCat، يتم إطلاق Galaxy Book Pro في مايو جنبًا إلى جنب مع كمبيوتر محمول قائم على ARM يسمى Galaxy Book Go.

وينضم Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360 إلى عدد كبير من أجهزة سامسونج الأخرى التي تم إصدارها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك Galaxy Chromebook 2، الذي يعمل بمعالجات إنتل ويتضمن دعمًا للقلم.





