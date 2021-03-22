يوتيوب تختبر اكتشاف المنتجات تلقائيًا في مقاطع الفيديو

كجزء من إحدى أحدث تجارب يوتيوب، تتطلع منصة مشاركة الفيديو إلى التوسع إلى ما هو أبعد من ميزة المنتجات في هذا الفيديو التي تكتشف تلقائيًا عناصر معينة وتكون قادرة على إنشاء روابط فيديو ذات صلة بأي شيء مميز.

وتختبر يوتيوب قائمة تلقائية بالمنتجات التي تم اكتشافها في مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على الموقع.

واعتبارًا من 22 مارس من هذا العام، تم توسيع هذا الاختبار ليشمل الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لموقع يوتيوب.

وتم اختبار الإصدار المبكر من الميزة في منتصف العام الماضي، وذلك بالرغم من أن هذا الاختبار كان صغيرًا جدًا.

وكان الإصدار المبكر من الميزة يركز على الروابط الخارجية للمتاجر التي تبيع العناصر التي تم اكتشافها داخل مقاطع الفيديو، بينما يبدو أن هذه التجربة تركز على عرض المزيد من مقاطع الفيديو حول منتجات معينة يمكن لنظام يوتيوب اكتشافها تلقائيًا.

وقدم ممثل يوتيوب في تدوينة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية نشر هذه الميزة المعينة: نحن نجرب ميزة جديدة تعرض قائمة بالمنتجات التي تم اكتشافها في بعض مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى المنتجات ذات الصلة.

وأضاف: تظهر الميزة بين مقاطع الفيديو الموصى بها للمشاهدين الذين يتنقلون أسفل مشغل الفيديو، والهدف هو مساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من مقاطع الفيديو والمعلومات حول هذه المنتجات عبر يوتيوب.

ومن المفترض أنها خطوة تهدف إلى منح شركة جوجل الجزء الخاص بها من سوق الروابط بالعمولة المربح، مع ربط التجارة مباشرة بتحميلات الفيديو.

ويمكن أن تعمل هذه القوائم كخوارزمية توصية ثانية، حيث تقدم يوتيوب مقاطع فيديو تتميز بمنتجات مماثلة.

وتضع هذه الميزة منصة يوتيوب في مساحة التسوق نفسها بشكل يشابه ما تقدمه المنصات الاجتماعية الأخرى، مثل إنستاجرام.





