كيف تعمل جوجل على تحسين تثبيت التطبيقات في هواتف أندرويد؟

عملت شركة جوجل على مدار السنوات الماضية على جعل التطبيقات في متجر جوجل بلاي أصغر حجمًا لتناسب جميع طرز الهواتف الذكية من خلال تحسين التعليمات البرمجية والموارد التي يتم تنزيلها في الأجهزة، وأحدث المبادرات التي قدمتها في هذا الشأن هي ميزة جديدة في متجر جوجل بلاي تُسمى (تحسين تثبيت التطبيق) App install optimization.

فما هي هذه الميزة وكيف تُساهم في تحسين تثبت التطبيقات في هاتفك؟

وفقًا لمستند الدعم الذي نشرته جوجل: فإن هذه الميزة ستجمع البيانات حول عمليات تثبيت التطبيق لجعل التجربة أفضل للجميع، بمعنى عند تشغيل الميزة في المتجر فسيخبر جهازك جوجل بأجزاء التطبيق التي قمت بالوصول إليها وبأي ترتيب عند فتح التطبيق لأول مرة بعد التثبيت، ومن ثم عندما يقوم عدد كافٍ من الأشخاص بتثبيت التطبيق نفسه يمكن تحسين التطبيق مستقبلًا لتثبيته وفتحه وتشغيله بشكل أسرع للجميع.

حيث ذكرت جوجل: “يتم دمج هذه المعلومات مع بيانات من أشخاص آخرين يستخدمون التطبيق نفسه للعثور على المؤشرات وتحديد أجزاء التطبيق الأكثر أهمية للجميع”.

على سبيل المثال: تقوم الميزة بتقييم تطبيق يوتيوب على أن معظم الأشخاص يستخدمونه لمشاهدة مقاطع الفيديو، وقليل منهم يستخدمه لتحميل الفيديو أو البث المباشر، في هذه الحالة قد يعطي متجر جوجل بلاي الأولوية لتنزيل عناصر تشغيل الفيديو فقط، وتُثبت الإضافات الأخرى فقط عندما يريد المستخدم استخدامها بالفعل.

وذكرت جوجل أن هذه الميزة لها ثلاثة فوائد، هي:

تسريع تثبيت التطبيقات من متجر جوجل بلاي.

تقليل الوقت المستغرق لفتح التطبيقات وتشغيلها.

تقليل الضغط على موارد الهاتف، مثل: المعالج والبطارية ووحدة التخزين.

كما أوضحت جوجل أن هذه الميزة لا تجمع أي بيانات عنك، مثل: اسمك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو أي جزء آخر من المعلومات الشخصية، حيث تؤكد أنه لا يُنظر إلى أي شيء خارج التطبيق، مثل التطبيقات الأخرى أو المحتوى الموجود في هاتفك، حيث تُدمج بياناتك مع بيانات المستخدمين الآخرين للعثور على المؤشرات وتحديد أجزاء التطبيق المهمة للجميع.



ومع أنه من الممكن إلغاء الاشتراك في هذه الميزة من خلال قائمة الإعدادات في متجر جوجل بلاي، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمنعك إلغاء الاشتراك من الحصول على البيانات من الآخرين، ومن ثم حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل ميزة تحسين تثبيت التطبيق، فلا يزال بإمكان تطبيقاتك الاستفادة من البيانات التي جُمعت من الأشخاص الآخرين.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة لا تتوفر بشكل مباشر في متجر جوجل بلاي في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تطلقها جوجل قريبًا للجميع.





