سامسونج تطلق تشكيلة الشاشات العالية الدقة لعام 2021

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن تشكيلتها الكاملة الجديدة من الشاشات العالية الدقة لعام 2021.

وتوفر تشكيلة هذا العام جودة صورة تشبه الحياة الواقعية وراحة محسنة مع تصميم مريح متطور، مما يجعلها تكملة مثالية لأي مساحة عمل أو إعداد في المنزل.

وصُممت شاشات سامسونج لتلبية احتياجات الشركات والمستهلكين الذين يحتاجون إلى جودة صورة ممتازة وتصميم مريح.

وتقدم سامسونج 12 شاشة مختلفة عالية الدقة عبر ثلاث سلاسل S8 و S7 و S6.

وتقدم جميع الشاشات العالية الدقة لهذا العام أكثر من مليار لون من أجل الصورة الزاهية والنابضة بالحياة، معززة بتقنية HDR 10.

وتتميز الشاشات بحيوية الألوان ووضوحها من خلال زاوية عرض واسعة تبلغ 178 درجة مصممة لبيئات العمل الاحترافية، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها من أي زاوية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشاشات العالية الدقة لهذا العام حاصلة على اعتماد Intelligent Eye Care من TÜV Rheinland، وهي الأولى في الصناعة التي تحصل على هذا التقدير.

وتعمل تقنية Adaptive Picture Eye Care على تحسين جودة الصورة لأي بيئة عرض عن طريق ضبط السطوع ودرجة حرارة اللون تلقائيًا استجابةً لظروف الغرفة.

ويضمن هذا تجربة مشاهدة أكثر راحة في أي بيئة، مما يقلل من إجهاد العين حتى بعد الاستخدام المطول.

وتتميز الشاشات أيضًا بوضع خاص لحماية العين لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق التي يمكن أن تسبب إجهاد العين، و Flicker Free، الذي يحمي عيون المستخدم من أي وميض عبر الشاشة.

وتم الاعتراف أيضًا بالمجموعة من حيث كفاءة الطاقة بفضل تقنية Eco Saving Plus، بالإضافة إلى الحصول على شهادة عرض من الاتحاد السويدي TCO للمنتجات المستدامة من الجيل التالي، وشهادة العلامة البيئية للمنتجات الإلكترونية من أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية EPEAT، وشهادة Energy Star للمنتجات الموفرة للطاقة.

وتقلل تقنية Eco Saving Plus ما يصل إلى 10 في المئة من استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الأقسام السوداء تلقائيًا مع الحفاظ على جودة الصورة الساطعة والحيوية.

وتأتي مجموعة S8 الرئيسية مزودة بنموذجين بقياس 27 إنشًا (S80A و S80UA) ونموذج واحد بقياس 32 إنشًا (S80A)، وكلها مزودة بـ 1.07 مليار لون (10 بت) وبدقة 3840×2160 بكسل.

تتميز شاشات S8 بتصميم مسطح بلا حدود مع حواف رفيعة وتدعم بيانات 10 جيجابت في الثانية عبر USB-C، إلى جانب محور USB.

ويدعم نموذج S80UA بقياس 27 إنشًا الشحن بقوة 90 واط، الذي يمكن أن يكون مفيدًا للحواسيب المحمولة العاملة عبر USB أو لشحن الهواتف الذكية بسرعة.

وتشمل الميزات الأخرى وظائف الدوران والإمالة الكاملة، ووقت استجابة سريع نسبيًا يبلغ 5 ميلي ثانية للألعاب، ومدخل DisplayPort 1.2، و HDMI 2.0.

وتتميز سلسلة S7 بنموذجين بقياس 27 إنشًا S70A وبقياس 32 إنشًا S70A، ويحتوي كلاهما على شاشات مسطحة بدقة 4K مع HDR10 و 1.07 مليار لون (10 بت) وتصميم نحيف الحواف وتعديل الإمالة.

وتتميز تشكيلة S6 بست نماذج تتراوح من 24 إلى 34 إنشًا، تقدم جميعها دقة تبلغ 2560×1440 بكسل، والاستثناء الوحيد هو نموذج S65UA ذو التصميم المنحني بقياس 34 إنشًا وبدقة 3440×1440 بكسل، وتتميز جميع نماذج S6 بميزة HDR10 مع دعم 1.07 مليار لون (10 بت).





