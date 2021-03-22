حواسيب HP Envy الجديدة تتميز بشاشات 4K أكبر

تواصل شركة HP تحديث خط الحاسب المحمول Envy الخاص بها بانتظام، وتجهيزها بأحدث المعالجات والرسومات، مع إجراء بعض التحسينات.

وفي محاولة لجذب المزيد من التصميمات، أصدرت الشركة جهازي Envy محمولين جديدين يوفران خيار شاشة 4K مطورة، وأجهزة معالجة ورسومات محسنة، إلى جانب فأرة لاسلكية منفصلة تتيح لك العمل عبر الشاشات المتعددة.

وبدءًا من 1000 دولار أمريكي، فإن HP Envy 17 يعد ذو السعر الأعلى بين الوافدين الجدد، وكما يوحي الاسم، فهو يتميز بشاشة بقياس 17.3 إنشًا وبدقة 1920×1080 بكسل.

ويوجد في الداخل معالج Intel Core i7 رباعي النواة من الجيل الحادي عشر مقترنًا برسومات Intel Iris X وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

ويتميز الحاسب المحمول بالتصميم الصدفي، والحافات الرفيعة، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86.3 في المئة.

وإذا كنت تبحث عن شيء أفضل، فيمكنك الترقية إلى تخزين 1 تيرابايت PCIe SSD وذاكرة 32 جيجابايت وشاشة 4K.

ومن ناحية أخرى، يبدأ HP Envy x360 15 من 750 دولار أمريكي لنموذج AMD و 900 دولار أمريكي لنموذج إنتل.

ويأتي HP Envy x360 15 بتصميم الحاسب المحمول من فئة 2 في 1، مما يتيح لك استخدامه كجهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس، ومع وضع ذلك في الاعتبار، تقدم HP نموذجًا بدقة 4K OLED.

ويتوفر الحاسب مع معالج AMD Ryzen 7 أو معالج Intel Core من الجيل الحادي عشر ورسومات NVIDIA MX450.

ويتميز كلا الجهازين الجديدان أيضًا بلوحة لمس أكبر بنسبة 19 في المئة وميزة جديدة يطلق عليها اسم Enhanced Lightning، التي تحول الشاشة أساسًا إلى ضوء مدمج لمكالمات الفيديو.

ويمكنك طلب أجهزة Envy الجديدة أوليًا من متجر HP، مع بدء الشحن في شهر أبريل.

وإلى جانب أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة، تطلق HP أيضًا فأرة HP 930 Creator اللاسلكية الجديدة في وقت لاحق من هذا الربيع، التي تعمل عبر ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد عبر USB-A أو دونجل بلوتوث.

وتأتي الفأرة بسعر 90 دولار مع سبعة أزرار قابلة للبرمجة، وعجلة تمرير، ويبدو أنها تدوم حتى 12 أسبوعًا بشحنة واحدة.





