الروبوت صوفيا لديه عمل فني رقمي للبيع بصفته NFT

قال الروبوت صوفيا، الذي عرض أعماله الفنية الأولى في مزاد: إنه يستمد إلهامه لعمله من الناس وهو منفتح على شراكات إبداعية مستقبلية مع البشر.

ويتم بيع الفن الرقمي من الروبوت صوفيا، على شكل رمز غير قابل للاستبدال NFT، في المزاد الأول لمثل هذه القطع التي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي AI.

وأصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وهو توقيع رقمي محفوظ في دفاتر البلوك تشين يسمح لأي شخص بالتحقق من ملكية العناصر وأصالتها، أحدث جنون استثماري، حيث تم بيع عمل فني واحد هذا الشهر بنحو 70 مليون دولار.

وقال الروبوت صوفيا في الاستوديو الخاص به متحدثًا بصوت خافت: آمل أن يحب الناس عملي، ويمكنني أنا والبشر التعاون بطرق جديدة ومثيرة للمضي قدمًا.

وأنتج الروبوت صوفيا، الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2016، فنه بالتعاون مع الفنان الرقمي الإيطالي (أندريا بوناسيتو) Andrea Bonaceto، المعروف بالصور الشخصية الملونة، التي يصور بعضها مشاهير، مثل (إيلون ماسك)، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا.

وجمع الروبوت عناصر مدمجة من أعمال بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماته المادية أو لوحاته عبر أسطح مختلفة في عملية يصفها منشئه (ديفيد هانسون) David Hanson بأنها حلقات متكررة من التطور.

وأضاف الروبوت صوفيا: أستخدم شبكات المحولات والخوارزميات الجينية في فني وأنواع أخرى من الإبداع الحسابي، وتنتج خوارزمياتي أنماطًا فريدة لم تكن موجودة في العالم من قبل، لذلك أعتقد أن الآلات يمكن أن تكون مبدعة.

ويُعرف العمل الرقمي باسم Sophia Instantiation، وهو عبارة عن ملف MP4 مدته 12 ثانية يعرض تطور صورة بوناسيتو إلى لوحة صوفيا الرقمية، ويرافقه عمل فني مادي، رسمه الروبوت عبر نسخة مطبوعة من صورته الذاتية.

وبعد المزاد، يتفاعل صوفيا مع العارض الفائز، لدراسة وجهه أو وجهها، وإضافة ضربة فرشاة مستوحاة نهائية إلى العمل الفني.

وقال بوناسيتو: إن التعاون يهدف إلى الإدلاء ببيان في عالم الفن، وحتى في عالم التكنولوجيا، مما يبشر بطريق جديد يتعاون فيه الإنسان والروبوتات الذكية، ويعزز كل منهما الآخر.

وقال (بابلو فرايلي) Pablo Fraile، جامع التحف الفنية ومشتري مبكر لأعمال Beeple: إن فن صوفيا يمكن أن يكون قطعة تاريخية مهمة جدًا جدًا، وإنها المرة الأولى التي يتم فيها وضع هذه الأفكار معًا.

وأضاف: إن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الابتكار في مجال فن الذكاء الاصطناعي.





