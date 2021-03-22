الإعلان رسميًا عن Poco X3 Pro و Poco F3

عادت العلامة التجارية Poco المملوكة لشركة شاومي بهاتفين جديدين يتمتعان ببعض خيارات المعالجات البارزة وبأسعار منخفضة، حيث يستخدم كل من Poco X3 Pro و Poco F3 شرائح كوالكوم الجديدة التي تم تحديثها بشكل أساسي وإعادة توظيفها كمعالجات من الفئة الرائدة من العامين الماضيين.

Poco X3 Pro:

يبدو Poco X3 Pro مثل Poco X3 مع الكاميرات ومصباح LED الموجودة بتشكيل X، ويتمثل الاختلاف الأكبر في مجموعة الشرائح الجديدة المحسنة قليلًا Snapdragon 860 الثمانية النواة المصنعة وفق تقنية 7 نانومتر ووحدة معالجة الرسومات Adreno 640.

وهناك شاشة من نوع LCD بقياس 6.67 إنشات وبدقة +Full HD مع ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل، وتدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس 240 هرتز.

وزودت شاومي الهاتف بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع مع 119 درجة، وهناك أيضًا مستشعران بدقة 2 ميجابكسل للقطات الماكرو واستشعار العمق.

وتم تجهيز Poco X3 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5160 ميلي أمبير، ويوجد خلفها أنبوب حراري نحاسي موسع وطبقات متعددة من الجرافيت تهدف إلى تبديد الحرارة بكفاءة، وتطلق Poco على على هذه التقنية اسم LiquidCool Technology 1.0 Plus.

وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 33 واط، وتضمن Poco المحول المطلوب في العلبة.

ويتم شحن Poco X3 Pro بواجهة MIUI 12 استنادًا إلى أندرويد 11، ويكون الهاتف متاحًا للبيع بثلاثة ألوان هي الأسود Phantom Black والأزرق Frost Blue والبرونز Metal Bronze.

ويبلغ سعر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت 249 يورو، بينما يبلغ سعر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت 299 يورو.

Poco F3:

يشترك الهاتف في العتاد مع Redmi K40 مع فتحتين كبيرتين للكاميرا في الخلف بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

كما أن الواجهة الأمامية هي نفسها أيضًا – شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات وبدقة +Full HD ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتم تشغيل Poco F3 بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 870 الموصولة ببطارية تبلغ سعتها 4520 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويحتوي هذا الهاتف أيضًا على محرك اهتزاز X-axis ومكبرات الصوت المزدوجة المضبوطة بتقنية Dolby Atmos – أحدهما في الأسفل والآخر خلف شبكة سماعة الأذن مباشرة.

وهناك أيضًا ميكروفون ثلاثي يمكنه نظريًا التقاط صوت محيط بزاوية 360 درجة ويسمح لك بتصوير مقاطع فيديو باستخدام Poco F3 مع تكبير الصوت على الكائن قيد التركيز.

ويتم شحن Poco F3 إما بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

وهناك ثلاثة خيارات للألوان هي الأبيض Arctic White والأسود Night Black والأزرق Deep Ocean Blue مع شعار Poco ضخم على الظهر، في حين أن السعر هو 349 يورو أو 399 يورو، اعتمادًا على خيار الذاكرة الذي يختاره المستخدم.





