ما هي خدمة مساحات تويتر وكيف تنافس تطبيق Clubhouse؟

تشتهر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تنسخ الميزات القوية من بعضها، وبالطبع منصة تويتر ليست استثناءً، حيث كانت البداية مع ميزة (Fleets) نسختها الخاصة من قصص سناب شات، والآن تقدم خدمة (المساحات) Twitter Spaces التي تشبه في وظائفها التطبيق الصوتي (كلوب هاوس) Clubhouse الذي شهد إقبالًا واسعًا من المستخدمين خلال الأيام الماضية.

أعلنت منصة تويتر عن خدمة المساحات (Spaces) لأول مرة في ديسمبر 2020، وبعد شهر واحد أطلقتها كإصدار تجريبي للاختبار لبعض مستخدمي نظام iOS، كما أطلقتها في بداية هذا الشهر لمستخدمي نظام أندرويد.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl

— Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021