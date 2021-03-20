USB-C DAC يعد بصوت عالي الدقة للهواتف

تقوم Astell&Kern – الشركة المشهورة بمشغلات الصوت الرقمية المحمولة المتطورة – بصنع USB-C DAC (محول رقمي إلى تمثيلي) مصمم للمساعدة في الحصول على صوت أفضل من الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الحديثة التي قد تفتقر إلى منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

وإذا كنت تريد استخدام أي جهاز رقمي مع منفذ سماعة رأس بقياس 3.5 ميليمتر، فأنت بحاجة إلى DAC.

وتتميز الأجهزة الأقدم التي تحتوي على منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر بالمحول الرقمي إلى التناظري (DAC) المدمج (بعضها أفضل من البعض الآخر، مثل نظام LG Quad DAC الشهير عبر أجهزتها الرائدة السابقة).

لكن نهاية منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر عبر الهواتف الذكية الحديثة لصالح USB-C حصريًا (أو منافذ Lightning في حالة آبل) ترك فجوة لعشاق الصوت.

وإذا كنت ترغب في استخدام سماعات الرأس القديمة، فتحتاج الآن إلى دونجل لمنفذ سماعة الرأس USB-C to 3.5 ميليمتر، الذي، افتراضيًا، هو DAC تقنيًا.

لكن المحول الرقمي إلى التناظري (DAC) الجديد يعد بتجربة عالية الدقة، حيث يقدم اثنين من CS43198 DAC مقترنة بمكبر صوت تناظري لتقديم تجربة صوت أفضل، مع دعم تشغيل دقة تصل إلى 32 بت ومعدلات أخذ عينات تصل إلى 384 كيلو هرتز.

وبالنظر إلى سعره البالغ 150 دولار، فمن المفترض أنه يوفر تجربة أفضل من أجهزة آبل أو دونجل جوجل التي تقل قيمتها عن 10 دولارات.

وتقول Astell&Kern: إنها تعتمد على تجربتها في إنشاء مشغلات الوسائط المحمولة لبناء USB-C DAC الجديد.

وبينما لا يحتوي المحول الرقمي إلى التناظري (DAC) نفسه على مصدر طاقة خارجي (يسحب الطاقة من الهاتف أو الحاسب)، تقول الشركة: لا يزال بإمكانه تشغيل زوج من سماعات الرأس العالية المقاومة بمستوى إخراج 2Vrms (حالة عدم التحميل).

ويجب أن يكون المحول الرقمي إلى التناظري (DAC) الجديد متوافقًا مع معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة حواسيب ويندوز وماك.

لكن شركة Astell&Kern تقول: إن أجهزة iOS – حتى تلك التي تعمل بمنفذ USB-C مثل مجموعة iPad Pro الحديثة من آبل – لن تكون متوافقة.

ويتوفر USB-C Dual DAC الجديد للطلب الأولي الآن من موقع الشركة عبر الويب قبل تاريخ الإصدار المخطط له في شهر مايو.





