Nook 10 .. حاسب لوحي من لينوفو بقيمة 130 دولار

دخلت شركة بيع الكتب Barnes & Noble في شراكة مع شركة لينوفو لإنشاء جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد يسمى Nook، ويتميز الجهاز الذي يأتي بقياس 10 إنشات من لينوفو بوجود Google Kids Space بشكل خاص.

وبينما يُقصد بجهاز Nook الجديد أن يكون جهازًا لوحيًا بسعر منخفض، فإن التصميم الجديد من لينوفو يبدو مميزًا مع حافات مربعة وظهر من الألومنيوم، مما يمنحه تصميمًا أكثر حداثة.

ومن ناحية العتاد، يعد هذا جهازًا لوحيًا قياسيًا إلى حد ما يعمل بنظام أندرويد بإصدار غير محدد مع شاشة من نوع IPS بقياس 10.1 إنشات وبدقة 1080 بكسل.

وتتميز الشاشة بحماية العين المعتمدة من TÜV Rheinland للمساعدة في تقليل الضوء الأزرق الضار، وتقدم نسبة 85 في المئة من الشاشة إلى الجسم (في الاتجاه العمودي) جوانب رفيعة، لكنها أكثر سمكًا في الأعلى والأسفل.

وهناك كاميرات أمامية وخلفية مع جسم معدني كامل يزن 420 جرام، بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos.

ومن الداخل، يتم تشغيله بمعالج ثماني النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز مع سعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD، وتم تصنيف البطارية لمدة تصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة.

وعلى واجهة البرنامج، تم تثبيت تطبيق Nook سابقًا للكتب والمجلات والصحف، وهناك أيضًا Kids Space، وهي تجربة عائلية شاملة من جوجل لأجهزة أندرويد اللوحية التي تتميز بمشغل مخصص.

وتعتبر إضافة لينوفو لتجربة Kids Space منطقية خاصة بالنظر إلى من المرجح أن يشتري هذا الجهاز اللوحي.

وومثل أجهزة Nook اللوحية السابقة، يظل الجهاز اللوحي الجديد يعمل بنظام أندرويد مع برنامج Barnes & Noble لشراء الكتب الإلكترونية من متجر الكتب الشهير.

ويبدأ سعر الحاسب اللوحي Nook 10 من إنتاج لينوفو بسعر 129.99 دولار، وسيكون متاحًا في أوائل شهر أبريل في متاجر Barnes & Noble والموقع الإلكتروني.

واشترك بائع الكتب سابقًا مع سامسونج بشأن الأجهزة اللوحية قبل أن ينطلق بمفرده، وتم إصدار الجهاز اللوحي الأخير في عام 2018، بينما لا يزال يبيع أجهزة قراءة الحبر الإلكتروني.





