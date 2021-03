كيفية إصلاح خطأ فصل وحدة التحكم في جهاز Xbox Series X

يتفق معظم اللاعبين على أن الطرز الجديدة من جهاز الألعاب (Xbox Series X) و (Xbox Series S) التي أطلقتها مايكروسوفت في شهر نوفمبر من العام الماضي من أقوى طرز سلسلة (Xbox) الموجودة الآن، ولكن لا يزال يعاني الكثير من اللاعبين من مشكلة مزعجة وهي فصل وحدة التحكم بشكل مفاجئ مما يجعل اللاعب يضطر إلى توصيلها مرة أخرى يدويًا لمواصلة اللعب.

ولكن يبدو أن هذه المشكلة في طريقها للاختفاء حيث تعمل الشركة على إصلاح هذا الخطأ، بعد ظهور إعلان الشركة بأن تصحيح هذا الخطأ قد تم تضمينه في تحديث برنامج التشغيل لشهر مارس 2021 الذي طُرح خلال الأسبوع الماضي.

ومع أن مايكروسوفت لم تذكر بشكل مباشر إصلاح هذا الخطأ في إعلان التحديث، إلا أن مدير البرامج في قسم Xbox بالشركة أكد عبر تغريدة في تويتر: “أن التصحيح يعمل أيضًا على إصلاح العديد من خطأ قطع اتصال وحدة التحكم بالجهاز الذي أبلغ عنه اللاعبون سابقًا”.

Lots of Xbox news this week, but in case you missed it we released our March Xbox System Update yesterday.

In addition to the new features, this release also fixes many of the controller disconnects players have reported.

Keep the feedback coming.https://t.co/bltTsL6Lty

— Jason Ronald (@jronald) March 10, 2021