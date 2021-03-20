كيفية إصلاح خطأ فصل وحدة التحكم في جهاز Xbox Series X

يتفق معظم اللاعبين على أن الطرز الجديدة من جهاز الألعاب (Xbox Series X) و (Xbox Series S) التي أطلقتها مايكروسوفت في شهر نوفمبر من العام الماضي من أقوى طرز سلسلة (Xbox) الموجودة الآن، ولكن لا يزال يعاني الكثير من اللاعبين من مشكلة مزعجة وهي فصل وحدة التحكم بشكل مفاجئ مما يجعل اللاعب يضطر إلى توصيلها مرة أخرى يدويًا لمواصلة اللعب.

ولكن يبدو أن هذه المشكلة في طريقها للاختفاء حيث تعمل الشركة على إصلاح هذا الخطأ، بعد ظهور إعلان الشركة بأن تصحيح هذا الخطأ قد تم تضمينه في تحديث برنامج التشغيل لشهر مارس 2021 الذي طُرح خلال الأسبوع الماضي.

ومع أن مايكروسوفت لم تذكر بشكل مباشر إصلاح هذا الخطأ في إعلان التحديث، إلا أن مدير البرامج في قسم Xbox بالشركة أكد عبر تغريدة في تويتر: “أن التصحيح يعمل أيضًا على إصلاح العديد من خطأ قطع اتصال وحدة التحكم بالجهاز الذي أبلغ عنه اللاعبون سابقًا”.

Lots of Xbox news this week, but in case you missed it we released our March Xbox System Update yesterday. In addition to the new features, this release also fixes many of the controller disconnects players have reported. Keep the feedback coming.https://t.co/bltTsL6Lty — Jason Ronald (@jronald) March 10, 2021

لذا إذا كنت من بين العديد من اللاعبين الذين واجهوا هذه المشكلة، فتأكد من تثبيت تحديث برنامج التشغيل لشهر مارس 2021 في جهازك، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر Xbox في وحدة التحكم.



من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الملف الشخصي والنظام) Profile & system.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (النظام) System، ثم اختر (التحديثات) Updates.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تحديث وحدة التحكم متاح) Console Update Available لتنزيل إصدار التحديث الجديد.

إذا ظهرت لك رسالة: (لا يتوفر تحديث لوحدة التحكم) No console update available، فهذا يعني أن جهاز Xbox الخاص بك لديه بالفعل أحدث البرامج الثابتة المتاحة.

وإذا كنت تفضل أن يقوم جهاز Xbox بتنزيل التحديثات المستقبلية تلقائيًا بمجرد أن تكون متوفرة، فقم بتفعيل خيار (الحفاظ على وحدة التحكم الخاصة بي محدثة) Keep my console up to date حيث سيضمن لك ذلك حصولك على جميع الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء المهمة في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن إصلاح خطأ قطع اتصال وحدة التحكم بجهاز Xbox يعد جزءًا مهمًا من تحديث برنامج التشغيل لشهر مارس 2021، ومع ذلك فإنه يستحق تثبيت التحديث حتى لو كنت لا تواجه هذه المشكلة.

حيث يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة، مثل: أوضاع Auto HDR و FPS Boost الجديدة التي تضيف تحسينات مرئية مجانية لاختيار ألعاب Xbox المتوافقة مع الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى ذلك تُشير ملاحظات التصحيح أيضًا إلى دعم سماعات الرأس اللاسلكية الموسعة في كل جهاز Xbox وحاسوب ويندوز 10 التي تتضمن خيارات إدارة جديدة لألعابك وتطبيقاتك وإنجازاتك واشتراكاتك وغيرها من الميزات الأخرى.





