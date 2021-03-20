سوني تعلن عن PSVR 2 القادمة مع المشغلات التكيفية

كشفت شركة سوني النقاب عن PSVR 2، وهي ذراع التحكم للواقع الافتراضي الجديدة الخاصة بها لجهاز PS5.

وتبدو PSVR 2 أشبه بأذرع التحكم بالواقع الافتراضي النموذجية مقارنة بأذرع Move motion لمنصة PlayStation الحالية، كما أنها تتضمن تقنية المشغل التكيفي نفسها الموجودة في ذراع التحكم DualSense PS5.

وتلعب PSVR 2 دورًا مهمًا في تزويد اللاعبين بتجربة الواقع الافتراضي التي تعمل سوني على تقديمها، حيث تتماشى مع مهمتها المتمثلة في تحقيق إحساس أعمق بالوجود وشعور أقوى بالانغماس في تجارب الواقع الافتراضي.

ويتيح الشكل إمساك ذراع التحكم بشكل طبيعي أثناء اللعب بدرجة عالية من الحرية، ولا توجد قيود على كيفية تحريك يديك، مما يوفر للمطورين القدرة على إنشاء تجارب لعب فريدة.

وتسمح ذراع التحكم بالواقع الافتراضي الجديدة للاعبين بالشعور والتفاعل مع الألعاب بطريقة أكثر عمقًا.

ويقول (هيدياكي نيشينو) Hideaki Nishino، رئيس تخطيط المنصة وإدارتها في PlayStation: يسمح لك هذا بالقيام بإيماءات أكثر طبيعية بيديك أثناء اللعب.

وتشمل أذرعة التحكم هذه أيضًا على متتبع لنظارة الواقع المعزز الجديدة من سوني عبر حلقة في الجزء السفلي من ذراع التحكم.

وتبدو هذه أفضل بكثير مما هو متاح حاليًا عبر أذرع تحكم PS Move، مع بيئة عمل أفضل أيضًا.

ويقول نيشينو: تعاونت فرق الإنتاج والهندسة والتصميم في سوني لبناء ذراع تحكم الواقع الافتراضي الجديدة من الألف إلى الياء بهدف تحقيق قفزة هائلة من ألعاب VR الحالية.

وأضاف: ستكون النماذج الأولية لذراع التحكم بالواقع الافتراضي في أيدي مجتمع التطوير قريبًا، ولا يسعنا الانتظار لنرى ما هي الأفكار التي يأتون بها وكيف تساعد ذراع التحكم في جلب خيالهم إلى الحياة.

ولم تُظهر سوني تصميم سماعات الرأس الواقع الافتراضي من الجيل التالي لجهاز PS5 حتى الآن، لكن الشركة كشفت أنها تتمتع بمجال رؤية ودقة محسنان وحتى سلك واحد لتسهيل استخدامها.

ولا تخطط سوني لإطلاق نظارة الواقع الافتراضي الخاصة بها لجهاز PS5 في عام 2021، لكن من الواضح أن الشركة تستعد لاختبارها مع مطوري الألعاب قريبًا.

وهناك العديد من الميزات، بما في ذلك الميزات الرئيسية من ذراع التحكم DualSense، التي تتوافق مع رؤية سوني لما يمكن أن تكون عليه ألعاب الواقع الافتراضي من الجيل التالي.

● المشغلات التكيفية: تشتمل كل ذراع تحكم بالواقع الافتراضي على زر تشغيل قابل للتكيف يضيف توترًا ملموسًا عند الضغط عليه، على غرار ما هو موجود في ذراع التحكم DualSense، وعندما تأخذ هذا النوع من التجربة الميكانيكية وتطبقها عبر الواقع الافتراضي، يتم تضخيمها إلى المستوى التالي.

● ردود الفعل اللمسية: تتمتع ذراع التحكم الجديدة بردود فعل لمسية محسنة لعامل الشكل الخاص بها، مما يجعل كل إحساس في عالم اللعبة أكثر تأثيرًا وملمسًا ودقة، ويضخم التجربة المرئية والصوتية غير العادية التي تعتبر مركزية جدًا في الواقع الافتراضي.

● اكتشاف اللمس بالإصبع: يمكن لذراع التحكم اكتشاف أصابعك دون الضغط في المناطق التي تضع فيها الإبهام أو السبابة أو الإصبع الأوسط، ويسمح لك هذا بالقيام بإيماءات أكثر طبيعية بيديك أثناء اللعب.

● التتبع: يتم تعقب ذراع التحكم بالواقع الافتراضي بواسطة نظارة الواقع الافتراضي الجديدة من خلال حلقة تتبع عبر الجزء السفلي من ذراع التحكم.

● أزرار الحركة: تحتوي ذراع التحكم اليسرى على عصا تناظرية واحدة، وأزرار المثلث والمربع وزر قبضة L1 وزر تشغيل L2 وزر إنشاء، فيما تحتوي ذراع التحكم اليمنى على عصا تناظرية واحدة، وأزرار متقاطعة ودائرة وزر قبضة R1 وزر تشغيل R2 وزر خيارات، ويمكن استخدام زر القبضة لالتقاط الأشياء داخل اللعبة.





