تيسلا ممنوعة من دخول المجمعات العسكرية الصينية

أفادت وكالة رويترز أن الجيش الصيني منع سيارات تيسلا من دخول مجمعاته، مشيرًا إلى مخاوف أمنية بشأن الكاميرات المثبتة على المركبات.

وتمثل هذه الخطوة العلامة الأحدث على تدقيق الصين المتزايد بشأن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية وسط توترات مع واشنطن.

وقال محللون: إن ذلك يشبه الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد شركة الاتصالات الصينية هواوي بدعوى الأمن القومي.

وظهرت القيود العسكرية الصينية ضد شركة تيسلا عندما عقد كبار المسؤولين الصينيين والأمريكيين اجتماعًا مثيرًا للجدل في ألاسكا، وهو أول تفاعل من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي (جو بايدن) منصبه.

وحصلت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية على دعم قوي من شنغهاي عندما قامت ببناء أول مصنع لها في الخارج هناك في عام 2019.

وكانت Model 3 هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في البلاد قبل أن تتفوق عليها سيارة كهربائية صغيرة أرخص بكثير.

وينصح التوجيه المالكين بإيقاف سيارات تيسلا خارج الممتلكات العسكرية، وتم إخطار السكان هذا الأسبوع.

وبشكل منفصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الصينية كانت تقيد استخدام سيارات تيسلا من الأفراد في الشركات العسكرية والمملوكة للدولة في الصناعات الحساسة والوكالات الرئيسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإجراء ينطبق على جميع هذه المرافق، وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة أمنية حكومية لسيارات تيسلا، حسبما ذكر التقرير.

وفي أول تصريحات له على أنباء حظر الجيش الصيني تيسلا من منشآته، قال (إيلون ماسك)، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا اليوم السبت: إن شركته ستغلق إذا استخدمت سياراتها للتجسس.

وقال ماسك في منتدى التنمية الصيني خلال مناقشة افتراضية: هناك حافز قوي للغاية بالنسبة لنا لنكون سريين للغاية مع أي معلومات، وإذا استخدمت تيسلا السيارات للتجسس في الصين أو في أي مكان، فسنغلق أبوابنا.

وحث ماسك على زيادة الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، في تصريحاته أمام منتدى التنمية الصيني.

وباعت تيسلا في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم وساحة معركة رئيسية للسيارات الكهربائية، 147445 سيارة العام الماضي، أي 30 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية.

ومع ذلك، فإنها تواجه المزيد من المنافسة هذا العام من المنافسين المحليين من Nio إلى Geely.





