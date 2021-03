تويتر تختبر ميزة التراجع عن التغريدة .. لكنها ليست للجميع

تتزايد الأدلة على أن منصة تويتر تتجه إلى إضافة ميزة التراجع عن التغريدة، وهي فترة زمنية قصيرة لإعادة التفكير في نشر تغريدة حتى بعد النقر على زر الإرسال، لكن أولئك الذين يريدون ذلك يتعين عليهم الدفع.

واكتشفت (جين مانشون وونغ) Jane Manchun Wong، مطورة التطبيقات التي لديها سجل حافل في الكشف عن أدوات جديدة عبر الشبكات الاجتماعية قبل إصدارها، شاشة اشتراك مرتبطة بهذه الميزة.

وتسمح ميزة التراجع عن التغريدة بسحب أو تصحيح التغريدة قبل نشرها رسميًا عبر المنصة.

وبالرغم من أن الميزة لا تكافئ زر التعديل الذي طلبه المستخدمون، لكنها خطوة نحو مساعدة المستخدمين بشكل استباقي على اكتشاف الأخطاء وإبطاء السرعة قبل إرسال التغريدات.

وظهرت القدرة على استعادة التغريدات أيضًا في استطلاع يسأل مستخدمي تويتر عن الميزات التي يرغبون في دفع ثمنها، وكذلك في التعليمات البرمجية للتطبيق.

وتلقى موقع CNET تأكيدًا من تويتر بأنها تجري اختبار لهذه الميزة، لكن من غير المعروف متى قد تصبح متاحة على نطاق واسع.

ومن جانبها، لم توضح تويتر ما إذا كانت الميزة قد تقتصر على العملاء الذين يدفعون أموالاً، وذلك تبعًا إلى أنها ما تزال في مرحلة التطوير وما تزال بعيدة حتى يتم اتخاذ هذا القرار الآن.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تصميم الزر يوحي بأنه يعمل بشكل مشابه لزر التراجع عن الإرسال في بريد جيميل، حيث ينتظر الموقع بضع ثوانٍ قبل إرسال الرسالة فعليًا.

وتعتبر هذه الميزة مجرد واحدة من الأدوات المدفوعة التي تفكر فيها تويتر كجزء من خطة اشتراك محتملة.

وبصرف النظر عن زر التراجع السهل الاستخدام، تتضمن بعض الخيارات المحتملة الأخرى شارات أو ألوانًا مخصصة لتجميل حسابك، أو أدوات تفيد صناع المحتوى، مثل Super Follows التي تتيح لمستخدمي تويتر جعل المتابعين يدفعون مقابل الوصول إلى المحتوى الحصري.

وفي العام الماضي، أخبرت شركة تويتر المستثمرين أنها تدرس خدمة اشتراك مع تقييم الخيارات الحصرية للمستخدمين الذين يدفعون، بما في ذلك ميزة التراجع عن الإرسال التي تمنحك نحو خمس ثوان لسحب التغريدة المرسلة.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021