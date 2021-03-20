كيفية استخدام ميزة النسخ واللصق الجديدة في تطبيق جيميل

تعتبر منصة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail التابعة لجوجل واحدة من أهم المنصات على شبكة الإنترنت الآن نظرًا إلى العدد الهائل من الشركات والأفراد الذين يعتمدون عليها، ومع ذلك واجه الكثير من المستخدمين صعوبة بالغة عندما يتعلق الأمر بنسخ عناوين البريد الإلكتروني ولصقها، من أجل ذلك بدأت جوجل في الفترة الأخيرة بتجريب ميزة جديدة لحل هذه المشكلة لتسهيل الأمر على المستخدمين.

ما هي التفاصيل؟

وفقًا لتقرير جديد فإن جوجل قد بدأت باختبار ميزة جديدة وبسيطة في إصدار تطبيق جيميل لنظام أندرويد تتيح للمستخدم نسخ أي عنوان بريد إلكتروني ولصقه بكل سهولة، وذلك من خلال تضمين قائمة منبثقة جديدة لجعل عملية نسخ عناوين البريد الإلكتروني ولصقها أكثر وضوحًا، حيث ستظهر القائمة المنبثقة الجديدة عند الضغط على عنوان بريد إلكتروني في حقول (إلى) To أو (نسخة إلى) Cc أو (نسخة مخفية إلى) Bcc.

وسيظهر لك معلومات إضافية لجهة الاتصال في بطاقة أكبر حيث يمكنك التفاعل معها بعدة طرق، سواء كانت نسخ النص أو إضافة معلومات، أو إلغاء إرسال الرسالة، حيث تعتبر هذه النافذة المنبثقة أكثر عملية من الخيار السابق، وفي حين أن هذه الميزة الجديدة تعمل بشكل جيد وفقًا للعديد من المراجعات إلا أنه غالبًا عند إظهارها تغطي بعض النص المهم الموجود أسفل المربع.

مع العلم أن هذه الميزة ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن، حيث بدأت جوجل بإطلاقها لمجموعة محددة من المستخدمين حيث لا زالت الشركة تتلقى ردود الفعل من المستخدمين استعدادًا لإطلاقها للجميع في الأسابيع القادمة.

ومع ذلك فقد ذكرت بعض التقارير أن من يعمل بإصدار تطبيق جيميل النسخة v2021.02.05 فقد ظهرت لهم هذه الميزة في هواتفهم، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر هذه الميزة للجميع، حيث من المتوقع أن تؤدى هذه الميزة إلى تحسين تجربة استخدام التطبيق كواحد من أفضل التطبيقات على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالتواصل والإنتاجية.

الجدير بالذكر، أن الشركة أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن عزمها إطلاق إعداد جديد ضمن تطبيق جيميل يهدف إلى تسهيل إدارة الميزات الذكية، ومنح المستخدمين المزيد من القدرة على تخصيص تجربتهم، حيث تريد الشركة من العملاء استخدام هذه الميزات الذكية بسبب القيمة التي تضيفها، مثل توفير الوقت وتقديم تجربة أكثر فائدة.





