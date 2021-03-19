ما هو أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في عام 2021؟

عندما أطلق (ستيف جوبز) أول هاتف آيفون في عام 2007، كان هناك طراز واحد فقط يمكنك شراؤه، وبمجرد أن تتخذ قرارك بشراء هاتف من شركة اشتهرت بصناعة الحواسيب، كان الاختيار الوحيد أمامك هل تشتري هذا الهاتف بسعة داخلية للتخزين 4 جيجابايت أم 8 جيجابايت.

ولكن الآن في عام 2021 وبعد مرور 14 عامًا منذ إطلاق أول هاتف آيفون؛ تبيع شركة آبل عبر موقعها الإلكتروني 7 هواتف آيفون تم إطلاق 5 هواتف منها خلال العام الماضي فقط، وتختلف الهواتف من حيث الحجم والتصميم والألوان والسعر، وتصل خيارات السعة الداخلية للتخزين إلى 512 جيجابايت، مما يمنحها فرصة أفضل للتنافس بقوة مع شركات هواتف أندرويد العملاقة؛ مثل: سامسونج وجوجل.

تبيع آبل الآن هواتف آيفون من ثلاثة أجيال؛ تشمل: 4 هواتف في سلسلة آيفون 12 التي أطلقتها في نهاية العام الماضي، وهاتف iPhone SE الجديد، وهاتف iPhone 11 الذي صدر في 2019، وهاتف (iPhone XR) الذي صدر في 2018.

علاوة على ذلك؛ ليست كل هواتف آيفون باهظة الثمن كما هو متوقع، حيث تقدم آبل أسعارًا مختلفة تبدأ من 339 دولارًا لهاتف iPhone SE، وتصل إلى 1399 دولارًا لهاتف iPhone 12 Pro Max.

لمساعدتك في اكتشاف أفضل هاتف آيفون يناسب احتياجاتك وميزانيتك في عام 2021 ، نقدم لك اليوم قائمة بجميع هواتف آيفون المتاحة في 2021 ومواصفات كل هاتف حتى تستطيع اتخاذ القرار الصحيح:

1- هاتف آيفون 12:

يعتبر هاتف آيفون 12 هو الخيار الأنسب للشراء خلال عام 2021 من حيث السعر والمواصفات، حيث إذا نظرت عن كثب، ستدرك أنه في الأساس هاتف (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro مع تخفيض سعره 200 دولارٍ تقريبًا. حيث يشترك كلاهما في التصميم، والشاشة، والمعالج، والبطارية، والكاميرا الأمامية، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وميزة MagSafe للشحن للشحن اللاسلكي، ويختلفان في الكاميرا الخلفية، والألوان، وخيارات السعة الداخلية للتخزين فقط.

الشاشة: مقاسها 6.1 بوصات؛ من نوع OLED، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة للعدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4. تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة HDR مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة للعدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 2815 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

الألوان: أسود، وأزرق، وأبيض، وأخضر، وأحمر.

الخصم: 7%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4049 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 7% أي بسعر 3770 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف آيفون 12 برو ماكس:

يعتبر هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، والذين يخططون لاستخدام هواتفهم في المقام الأول لالتقاط الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو.

يشترك هاتف (آيفون 12 برو ماكس) مع هاتف (آيفون 12 برو) في جميع المواصفات تقريبًا، ولكن يتفوق في حجم الشاشة والبطارية فقط. ولكنه يظل هو الأفضل بالنسبة لمحبي التصوير وتحسين إنتاجيتهم، حيث إنه أكبر هاتف آيفون حتى الآن.

الشاشة: مقاسها 6.7 بوصات، من نوع (Super Retina XDR OLED). بدقة 1284 × 2778 بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، ذات نطاق عريض للرؤية، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (12 مرة) 12x فقط. بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، وتحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

الكاميرا الأمامية: أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر Smart HDR 3 للعمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face ID.

يتمتع Pro Max أيضًا بميزة أنه يعمل أكثر من يوم كامل بشحنة واحدة، ومع ذلك إذا كنت لا تريد هاتفًا كبيرًا ولكنك تريد مزايا الكاميرا نفسها التي يقدمها هذا الهاتف، فهاتف iPhone 12 Pro سيقدم لك كل ما تريده وبسعر أقل بمقدار 100 دولارٍ.

الألوان: الأزرق، والذهبي، والفضي، والجرافيتي.

الخصم: 5%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5699 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 5% أي بسعر 5399 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف iPhone SE 2020:

يتميز بأنه أصغر هاتف تقدمه آبل، ويتوفر بسعر مناسب للغاية، ويُعتبر خيارًا مثاليًا لأي شخص لا يفضل الهواتف الذكية الكبيرة الحجم، أو يريد هاتفًا أصغر يمكن أن يتناسب بسهولة مع الاستخدام بيد واحدة. بالإضافة إلى كل ما سبق فهو الهاتف الوحيد في القائمة الذي يحتوي زر الشاشة الرئيسية (Touch ID).

يعمل بمعالج A13، مما يعني أنه يقدم الأداء نفسه الذي تقدمه هواتف سلسلة iPhone 11 التي صدرت عام 2019.

الشاشة: من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Retina HD)، مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يشبه iPhone 6، و iPhone 7، و iPhone 8 من حيث الحجم. كما يعيد ظهور زر الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون، ويتضمن الزر مستشعر لبصمة الإصبع (Touch ID).

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 3 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/1.8، ذات نطاق عريض للرؤية، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

البطارية: سعتها 1821 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: أبيض.

الخصم: 10%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 10% أي بسعر 1119 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف iPhone 12 mini:

يعتبر هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين لا يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، ويريدون الحصول على الميزات الجديدة التي تقدمها آبل في سلسلة هواتف آيفون 12 في الوقت نفسه.

المعالج: A14 Bionic من آبل، يدعم شبكات 5G.

الشاشة: من نوع (Super Retina XDR OLED)، مقاسها 5.4 بوصات، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 476 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة للعدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة للعدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 2227 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

الألوان: أحمر.

الخصم: 9%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3549 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 9% أي بسعر 3232 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف آيفون 12 برو:

يعتبر هو البديل الأرخص لهاتف يعتبر (iPhone 12 Pro Max)، حيث إنه أرخص بقيمة 200 دولارٍ تقريبًا، ويمنحك الأداء نفسه، والميزات القوية، ولكنه يضم شاشة أصغر قليلًا، وبطارية أصغر وكاميرا تليفوتوغرافية تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط بدلًا من التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (12 مرة) في (iPhone 12 Pro Max).

المعالج: A14 Bionic من آبل، يدعم شبكات 5G.

الشاشة: 6.1 بوصات، من نوع (Super Retina XDR OLED)، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط. بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، وتحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

الكاميرا الأمامية:أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر Smart HDR 3 للعمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face ID.

البطارية: سعتها 2227 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

الألوان: ذهبي.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4599 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- هاتف iPhone 11:

يعتبر الخيار المناسب إذا كنت تريد هاتف آيفون ذا شاشة كبيرة بسعر مناسب، حيث تواصل آبل بيعه بسعر أقل.

يعمل بمعالج معالج A13 Bionic، لذلك فهو لا يزال يقدم أداءً قويًا، كما أنه يضم كاميرا خلفية مزدوجة تعمل بشكل رائع وتدعم الوضع الليلي الذي يلتقط العديد من الصور على مدى بضع ثوانٍ في درجات التعريض المختلفة لإضاءة الأشخاص في الظلام بشكل أفضل بكثير من هواتف آيفون السابقة.

لا يحتوي على الحافات المسطحة أو شاشة OLED أو ميزة MagSafe، كما لا يدعم شبكات 5G مثل هواتف سلسلة iPhone 12، لكنك تحصل على مقاومة الماء IP68 والشحن اللاسلكي وستدوم البطارية لمدة يوم كامل تقريبًا بشحنة واحدة.

الشاشة: مقاسها 6.1 بوصات، من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Liquid Retina)، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة للعدسة f/1، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة للعدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3110 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: الأبيض.

الخصم: 17%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3629 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 17% أي بسعر 2977 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

مقارنة بين جميع هواتف آيفون المتاحة في 2021:

الطراز تاريخ الإطلاق السعر الشاشة عدد الكاميرات الخلفية المعالج iPhone SE2 أبريل 2020 يبدأ من 399 دولارًا. 4.7 بوصات. أحادية العدسة. A13 iPhone XR أكتوبر 2018 يبدأ من 499 دولارًا. 6.1 بوصات. أحادية العدسة. A12 iPhone 11 سبتمبر 2019 يبدأ من 599 دولارًا. 6.1 بوصات. ثنائية العدسات. A13 iPhone 12 Mini نوفمبر 2020 يبدأ من 699 دولارًا. 5.4 بوصات. ثنائية العدسات؛ كلتا العدستين: بدقة 12 ميجابكسل. A14 iPhone 12 أكتوبر 2020 يبدأ من 799 دولارًا. 6.1 بوصات. ثنائية العدسات؛ كلتا العدستين: بدقة 12 ميجابكسل. A14 iPhone 12 Pro أكتوبر 2020 يبدأ من 999 دولارًا. 6.1 بوصات. ثلاثية العدسات؛ جميعها بدقة 12 ميجابكسل. A14 iPhone 12 Pro Max نوفمبر 2020 يبدأ من 1,099 دولارًا. 6.7 بوصات. ثلاثية العدسات؛ جميعها بدقة 12 ميجابكسل. A14





