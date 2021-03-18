منصة Ready For تجلب سطح مكتب بنمط DeX إلى Edge Plus

تقوم شركة موتورولا بتوسيع هاتفها الرئيسي Edge Plus بواجهة حاسب سطح مكتب جديدة تسمى Ready For.

وعلى غرار DeX من شركة سامسونج، تسمح منصة Ready For للمستخدمين بتوصيل هواتفهم الذكية بشاشة أكبر باستخدام كابل USB-C إلى USB-C أو كابل USB-C إلى HDMI، مما يسمح باستخدام هاتف Edge Plus كجهاز حاسب.

وتتصور الشركة أربع حالات استخدام مختلفة لمنصة Ready For، حيث يمكن للمستخدمين تحويل Edge Plus إلى حاسب سطح مكتب محمول، مكتمل باستخدام الفأرة أو لوحة مفاتيح البلوتوث – على غرار DeX.

لكن لدى موتورولا أيضًا أفكارًا أكثر إثارة للاهتمام حول كيفية استخدام Edge Plus، مثل تحويل الهاتف إلى محطة مؤتمرات فيديو باستخدام كاميرات الهاتف الذكي – إما العدسة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل أو العدسة الفائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل – للحصول على تجربة دردشة فيديو أفضل.

وهناك أيضًا خيارات ترفيهية، حيث يمكن للاعبين إقران ذراع تحكم واستخدام Edge Plus كمنصة مؤقتة، إما للألعاب المحمولة الأصلية، مثل فورتنايت، أو مع خدمات بث الألعاب، مثل xCloud.

ويمكن للمستخدمين أيضًا توصيل هواتفهم كجهاز فك تشفير محمول بسهولة – تتصور موتورولا توصيل Edge Plus بتلفزيون غرفة الفندق، مما يتيح لك الوصول إلى جميع تطبيقات البث عند السفر دون الحاجة إلى القلق بشأن إعداد الشبكة اللاسلكية في غرفتك.

يذكر أن منصة Ready For أو DeX ليست المحاولة الأولى لتحويل الهاتف الذكي إلى جهاز حاسب، إذ إن سجل الهاتف المحمول مليء بالمحاولات السابقة، مثل Palm Foleo أو ملحق LapDock Atrix 4G من موتورولا.

وبالرغم من أن حالات استخدام موتورولا هنا طموحة بعض الشيء، فهناك بالتأكيد المزيد من الأفكار الإبداعية لتحويل الهاتف إلى شاشة أكبر بعد تجربة حاسب سطح المكتب.

ومن المقرر أن يتم طرح منصة Ready For من موتورولا لمستخدمي Edge Plus عبر شبكة Verizon بدءًا من اليوم كجزء من تحديث أندرويد 11.

وتصف موتورولا – الشركة المملوكة لشركة لينوفو – المنصة على أنها منصة متعددة الاستخدامات تعمل على تضخيم قوة هاتفك الذكي بما يتجاوز حدود جهازك.





