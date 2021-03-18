مايكروسوفت تجلب ميزة Auto HDR إلى ويندوز

تخطط شركة مايكروسوفت من أجل إضافة دعم لميزة Auto HDR إلى أكثر من 1000 لعبة عبر الحاسب الشخصي.

وتختبر عملاقة البرمجيات الآن ميزة Auto HDR الجديدة عبر نظام التشغيل ويندوز 10، التي تعمل تمامًا كما تعمل عبر أحدث منصات الألعاب Xbox Series S و Xbox Series X.

ويؤدي تمكين ميزة Auto HDR إلى إضافة نطاق ديناميكي عالٍ HDR إلى عدد كبير من ألعاب DirectX 11 و DirectX 12، طالما أن لديك شاشة HDR متوافقة.

وتقول (هانا فيشر) Hannah Fisher، مدير برنامج DirectX في مايكروسوفت: بينما تتطور بعض استوديوهات الألعاب لأجهزة الحاسب العاملة بتقنية HDR من خلال جعل اللعبة لعبة HDR، فإن Auto HDR للحاسب الشخصي تأخذ ألعاب DirectX 11 أو DirectX 12 SDR فقط وتوسع نطاق الألوان والسطوع إلى HDR بذكاء.

وأضافت: إنها ميزة منصة سلسة تمنحك تجربة ألعاب جديدة مذهلة تستفيد استفادة كاملة من إمكانيات شاشة HDR الخاصة بك.

ويمكن تمكين ميزة Auto HDR في أحدث إصدار اختباري من ويندوز 10 برقم الإصدار 21337 الذي تم إصداره لمستخدمي برنامج Windows Insiders اليوم.

ويجب تمكينها تلقائيًا، أو يمكنك تفعيلها في جزء العرض من الإعدادات، وما تزال الميزة قيد المعاينة في الوقت الحالي، ولن تدعمها جميع ألعاب DirectX 11 أو DirectX 12 حتى الآن.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين الأداء وإصلاح بعض المشكلات، وتعترف الشركة بأن Auto HDR تتطلب بعض قوة حوسبة وحدة معالجة الرسومات للتنفيذ.

وإلى جانب ميزة Auto HDR، يتضمن أحدث إصدار تجريبي من ويندوز 10 أيضًا تحسينات على Virtual Desktops، وتحديث تخطيط File Explorer، وحتى بعض التغييرات على التطبيقات المضمنة، مثل Notepad.

ويتضمن ويندوز 10 قريبًا خلفيات مخصصة لكل سطح مكتب افتراضي، مع إمكانية إعادة ترتيب أسطح المكتب بسهولة.

وتضيف مايكروسوفت أيضًا مساحة إضافية بين العناصر في File Explorer، ويوجد الآن وضع مضغوط مع وضع File Explorer الكلاسيكي، والعرض الجديد أكثر تحسينًا للمس.

ويحتوي برنامج Notepad أيضًا على رمز جديد الآن ويتم تحديثه عبر متجر مايكروسوفت.

وتقوم عملاقة البرمجيات أيضًا بتحديث التطبيقات التي تجمعها مع ويندوز 10، لتشمل Windows Terminal و Power Automate Desktop.





