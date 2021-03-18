كيف تقوم بالبحث العكسي عن الصور في متصفح كروم ولماذا؟

غالبًا ما تُستخدم الصور الشخصية التي تُنشر عبر الإنترنت بعدة طرق منها: إمكانية استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء الحسابات المزيفة، أو استخدامها في إحدى القصص الإخبارية المزيفة من أجل جذب الانتباه، وفي كل الأحوال قد يكون من الصعب اكتشاف مدى انتشار صورك الشخصية بدون بعض المهارات أو الأدوات الخاصة، وهنا يأتي دور البحث العكسي عنها في متصفح كروم.

أولًا: ما هو البحث العكسي عن الصور؟

تمنحك أداة البحث العكسي عن الصور في متصفح كروم القدرة على اكتشاف عمليات الاحتيال وكشف الأخبار الكاذبة ومعرفة متى يستخدم شخص ما صورك لتحقيق مكاسب خاصة به، حيث يمكنك الحصول على قائمة بمواقع الويب التي تستخدم صورك الشخصية، كما يتيح لك قائمة بالصور ذات الصلة، ,يمكنك الحصول على الصورة نفسها بحجم أو قياس مختلف.

ثانيًا: لماذا قد ترغب في إجراء بحث عكسي عن الصور:

يتيح لك البحث العكسي عن الصور عدة فوائد منها:

يمكنك استخدامه لاكتشاف الصور التي قد تكون مسروقة أو ليست حقيقة، على سبيل المثال: يمكنك استخدام البحث العكسي لمعرفة هل الصورة الموجودة في حساب شخص ما مرتبطة بأي شخص آخر عبر الويب، أو التحقق من صورة منتج تريد شراءه لمعرفة ما إذا نشرها موقع أو شخص آخر.

يتيح لك البحث العكسي التحقق لمعرفة هل يوجد أي شخص يقوم بإعادة استخدام صورك، مثل: استخدام صورتك الشخصية في حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ربما يسرق صورك التي نشرتها في موقع ما مثل: Pinterest والادعاء أنها من تصويرهم.

التحقق من أصل الصورة في قصة إخبارية، على سبيل المثال: عندما ينشر شخص ما صورة مع قصة إخبارية لا تبدو منطقية، فيمكنك إجراء البحث العكسي عن الصورة لمعرفة مصدرها الأصلي الذي نُشرت فيه أول مرة.

ثالثًا: كيفية إجراء بحث عكسي عن الصور:

للحصول على نتائج سريعة وأكثر قابلية للاطلاع، يجب عليك استخدام إصدار متصفح كروم في الحاسوب المكتبي أو المحمول، ومع ذلك يمكنك استخدامه أيضا في هاتفك للقيام بهذه العملية، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في الحاسوب:

افتح متصفح جوجل كروم في حاسوبك.

اضغط على النقاط الأربعة في أعلى الجهة اليمنى من المتصفح.

ستظهر لك جميع خدمات جوجل، اضغط على أيقونة الكاميرا للانتقال إلى خدمة بحث الصور.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على أيقونة الكاميرا بجوار مربع البحث، وسيظهر لك خياران للبحث عن الصور، هما: تحميل صورة محفوظة في حاسوبك، أو لصق رابط URL للصورة.

اختر الطريقة التي تريدها، ثم اضغط على خيار (البحث بالصور) Search by images.

في صفحة النتيجة ستظهر لك عدة خيارات، منها: مواقع الويب التي استخدمت الصورة نفسها، وصف للصورة والأحجام المتوفرة، والصور ذات الصلة.

في الهاتف الذكي:

افتح متصفح جوجل كروم في هاتفك.

اضغط باستمرار على الصورة التي تريدها.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (البحث في جوجل عن هذه الصورة) Search Google for this image.

كما يمكنك الضغط باستمرار على الصورة، ثم اختر خيار (نسخ عنوان URL) Copy URL للصورة.

قم بلصق العنوان في شريط بحث صور جوجل، ثم اضغط على خيار بحث.





