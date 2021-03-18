سامسونج تعلن عن هواتف Galaxy A52 و Galaxy A72

كشفت شركة سامسونج النقاب عن Galaxy A52 و Galaxy A72، وبعد أن بدأت سلسلة Galaxy A الجديدة بطرح هواتف الفئة المنخفضة، أمثال Galaxy A32 وحتى Galaxy A02، فقد حان الوقت الآن للانتقال إلى هواتف الفئة المتوسطة.

Galaxy A52:

يحتوي على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 إنشات وبدقة +1080p ومعدل تحديث مرتفع 90 هرتز لإصدار 4G و 120 هرتز في إصدار 5G

وفي وضع السطوع العالي، يمكن أن تصل هذه الشاشة إلى 800 شمعة من السطوع لتحسين الرؤية حتى في ضوء الشمس الساطع.

ويتم حماية الشاشة بطبقة من Gorilla Glass 5، ويتمتع باقي الهاتف بحماية إضافية للحصول على تصنيف IP67.

ويتميز الهاتف بكاميرا رباعية بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة OIS وتقنية Tetra-Binning – اسم سامسونج لتقنية Quad Bayer.

وهناك عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 123 درجة بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل.

ويحتوي Galaxy A52 على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير، وتأتي مع شاحن بقوة 15 واط في الصندوق، ويدعم الهاتف شاحن بقوة 25 واط.

ويتم تشغيل إصدار 4G بواسطة شرائح Snapdragon 720G، بينما يحصل إصدار 5G على Snapdragon 750G بدلاً من ذلك.

وإذا اخترت إصدار 4G، فتحصل على 4 أو 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يمكنك الاختيار بين 6 أو 8 جيجابايت بالنسبة لإصدار 5G.

وفي كلتا الحالتين، تبلغ سعة التخزين الأساسية 128 جيجابايت ويمكن زيادتها إلى 256 جيجابايت إذا أردت، لكن ضع في اعتبارك أن هناك فتحة microSD متاحة إذا لم تكن بحاجة إلى سعة تخزين سريعة.

ويعمل Galaxy A52 بواجهة المستخدم One UI 3.1 المبنية على نظام أندرويد 11، ويمكن استخدام الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لإلغاء قفل الوجه أو يمكنك استخدام قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة بدلاً من ذلك.

ويحتوي الهاتف على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر ومكبرات صوت ستيريو مدعومة من Dolby Atmos، بما في ذلك وضع Dolby Atmos للألعاب.

يتوفر Galaxy A52 قريبًا باللون الأسود والبنفسجي والأبيض والأزرق، ويبدأ سعر إصدار 4G من 350 يورو، بينما يبدأ إصدار 5G من سعر 430 يورو.

Galaxy A72:

يحتوي على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 إنشات وبدقة +1080p ومعدل تحديث مرتفع 90 هرتز.

وفي وضع السطوع العالي، يمكن أن تصل هذه الشاشة إلى 800 شمعة من السطوع لتحسين الرؤية حتى في ضوء الشمس الساطع.

ويوجد قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بكاميرا رباعية بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة OIS وتقنية Tetra-Binning – اسم سامسونج لتقنية Quad Bayer.

وهناك عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 123 درجة بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وعدسة تقريب بقدرة 3x وبدقة 8 ميجابكسل.

ويحصل الهاتف على تصنيف IP67، وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

ويتوفر Galaxy A72 قريبًا بسعر 450 يورو لنسخة 6/128 جيجابايت، وهناك أيضًا نسخة 8/256 جيجابايت.





