جوجل تجلب ميزة Live Captions إلى متصفح كروم

تعمل شركة جوجل على توسيع ميزة التسمية التوضيحية في الوقت الفعلي، Live Captions، من هواتف Pixel إلى أي شخص يستخدم متصفح كروم.

وتستخدم ميزة Live Captions التعلم الآلي لإنشاء تسميات توضيحية تلقائيًا لمقاطع الفيديو أو الصوت حيث لم تكن موجودة من قبل، وجعل الويب أكثر سهولة لأي شخص يعاني من الصمم أو ضعاف السمع.

وعند التمكين، تظهر ميزة Live Captions تلقائيًا في صندوق صغير قابل للحركة في الجزء السفلي من متصفحك عندما تشاهد أو تستمع إلى جزء من المحتوى يتحدث فيه الأشخاص.

وتظهر الكلمات بعد تأخير بسيط، وقد تلاحظ وجود أخطاء بالنسبة للحديث السريع أو المتقطع، لكن الميزة مثيرة للإعجاب بشكل عام كما كانت عندما ظهرت للمرة الأولى عبر هواتف Pixel في عام 2019.

وتظهر التسميات التوضيحية حتى مع الصوت المكتوم أو مع الصوت المنخفض المستوى، مما يجعلها طريقة لقراءة مقاطع الفيديو أو البودكاست دون إزعاج الآخرين حولك.

وتقول جوجل: إن Live Captions تعمل في وضع عدم الاتصال أيضًا، وتدعم في الوقت الحالي اللغة الإنجليزية فقط.

وتعمل الميزة ضمن متصفح كروم مع مقاطع فيديو يوتيوب، وبث Twitch، ومشغلات البودكاست، وحتى خدمات بث الموسيقى، مثل سبوتيفاي.

وتقول جوجل أيضًا: إن Live Captions تعمل مع ملفات الصوت والفيديو المخزنة عبر مساحة التخزين للجهاز إذا تم فتحها في متصفح كروم.

ويمكن تفعيل الميزة عبر أحدث إصدار من متصفح كروم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم قسم متقدم، ومن ثم إمكانية الوصول.

وعند تشغيلها، يقوم كروم بتنزيل بعض ملفات التعرف على الكلام، ومن ثم تظهر التسميات التوضيحية في المرة التالية التي يقوم فيها المتصفح بتشغيل الصوت الذي يتحدث فيه الأشخاص.

وتم تقديم الميزة للمرة الأولى في الإصدار التجريبي من Android Q، لكنها كانت حصرية لبعض هواتف Pixel وسامسونج حتى اليوم.

وبعد وصولها إلى متصفح كروم، فإن Live Captions تتوفر لجمهور أوسع بكثير.

وتتوفر الميزة الآن عبر متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس، وتقول جوجل: إنها قادمة أيضًا إلى نظام التشغيل Chrome OS قريبًا.





