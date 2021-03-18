آبل تخطط للإعلان عن iPad Pro الجديد في أبريل

أفادت وكالة بلومبرج إلى أن شركة آبل تخطط لعدد من التحديثات على خط iPad الخاص بها، بما في ذلك إطلاق iPad Pro الجديد في شهر أبريل، وجهاز iPad mini جديد بشاشة أكبر، وتحديث iPad الأساسي.

ومن المتوقع أن يكون لجهاز iPad Pro الجديد تصميمًا مشابهًا لجهاز iPad Pro بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنشًا الذي تم إصداره في شهر مارس الماضي، لكن مع معالج أفضل على قدم المساواة مع شريحة M1 السريعة في أحدث أجهزة MacBook Air و Pro و Mac من آبل.

وقد يحتوي كلا النموذجين أيضًا على كاميرات محسنة.

ويمكن أن يحتوي جهاز iPad Pro بقياس 12.9 إنشًا على شاشة Mini LED، التي يجب أن توفر نسبة تباين أعلى وتكون أقل عرضة للاحتراق من شاشات OLED.

وقال المحلل الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo منذ عام 2019 أن شركة آبل لديها أجهزة حاسب لوحية وأجهزة حاسب محمولة مزودة بشاشات Mini LED قيد التطوير.

كما قال في شهر سبتمبر: إن أول جهاز من آبل مزود بتقنية الشاشة الجديدة سيكون جهاز iPad Pro بقياس 12.9 إنشًا.

وذكرت وكالة بلومبرج أيضًا أن شركة آبل قد اختبرت أجهزة iPad Pro الجديدة هذه باستخدام منفذ Thunderbolt، الذي سيكون قادرًا على نقل البيانات بشكل أسرع من منفذ USB-C الموجود على iPad Pro في الوقت الحالي.

وتبلغ تكلفة جهاز آيباد برو الحالي من آبل بقياس 11 إنشًا 799 دولار ويبدأ النموذج الأكبر بسعر 999 دولار.

وبالإضافة إلى iPad Pro الجديد، تعمل آبل أيضًا على تحديث iPad mini بشاشة أكبر من الشاشة بقياس 7.9 إنشات المستخدمة حاليًا في أصغر جهاز لوحي للشركة.

وقامت آبل بتحديث iPad mini آخر مرة في عام 2019 بعد عدم تحديث الجهاز منذ عام 2015، ويمكن إطلاق iPad mini الجديد في أقرب وقت من هذا العام.

وتخطط آبل أيضًا لتحديث أرخص جهاز iPad لديها بتصميم جديد أنحف وأخف وزنًا في وقت ما هذا العام، وقامت شركة آبل بتحديث جهاز iPad الأساسي آخر مرة في شهر سبتمبر.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تم فيه تعزيز أعمال iPad من آبل بواسطة الأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة حاسب للعمل واللعب من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا.

وخلال آخر ربع سنة للعطلات، سجلت آبل مبيعات iPad بقيمة 8.4 مليارات دولار، بزيادة تزيد عن 42 في المئة عن العام السابق.





