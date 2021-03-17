GoPro تعيد إطلاق تطبيقها للهاتف الذكي باسم Quik

أطلقت شركة GoPro إصدارًا جديدًا من تطبيقها الرئيسي للهواتف الذكية، الذي يُطلق عليه الآن اسم Quik.

ويظل التطبيق الجديد بمثابة الواجهة الرئيسية للاتصال بكاميرات GoPro والتحكم فيها، لكنه يحصل أيضًا على ميزات جديدة، بما في ذلك ميزة تسمى Mural تشبه إلى حد ما خلاصة إنستاجرام الخاصة.

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة الأشخاص على تنظيم وحفظ الصور ومقاطع الفيديو المفضلة بغض النظر حول ما إذا كانت كاميرا GoPro قد التقطتها.

وكانت الشركة قد أطلقت تطبيقًا يسمى Quik way في عام 2016، الذي كان يدور حول التعديل التلقائي للقطات، لكن هذا التطبيق لم يتم دعمه لفترة من الوقت، ولن يكون متاحًا للتنزيل بعد اليوم مع إطلاق تطبيق Quik الجديد.

وتستمر ميزة التحرير التلقائي في التطبيق الجديد، الذي يتم إطلاقه عبر أندرويد و iOS.

كما أن لديه بعض الميزات الأخرى، مثل مجموعة تحرير الفيديو (بما في ذلك أداة تعديل السرعة) والسمات والمرشحات والنسخ الاحتياطي السحابي للجودة الأصلية غير المحدود لكل ما يتم نشره في موجز Mural.

وتتقاضى الشركة 1.99 دولار شهريًا أو 9.99 دولارات سنويًا لهذه الميزات، وذلك بالرغم من اتصال الكاميرا الأساسي وجانب التحكم في التطبيق يظل مجانيًا للاستخدام للأشخاص الذين لا يرغبون في الدفع مقابل الأشياء الجديدة.

ويحصل العملاء الذين يدفعون مقابل خدمة اشتراك GoPro Plus، التي تتضمن مساحة تخزين سحابية غير محدودة ووظيفة البث المباشر واستبدال الكاميرا، على ميزات Quik مجانًا.

ويرى (نيك وودمان) Nick Woodman، الرئيس التنفيذي لشركة GoPro، أن تطبيق Quik الجديد يمثل تتويجًا لجهود استمرت سنوات في GoPro للتنويع بعيدًا عن الأجهزة التي بدأت في عامي 2013 و 2014.

ومن خلال توجيه التطبيق إلى جمهور أوسع، وليس فقط لمستخدمي GoPro، يعتقد أن هناك فرصة قابلة للاستغلال.

وكانت هذه هي الإستراتيجية مع تطبيق Quik الأصلي، الذي يسمح للمستخدمين بدمج الصور ومقاطع الفيديو معًا دون الحاجة إلى استخدام GoPro.

ويقول وودمان: إن التطبيق لا يزال يضم ما يقرب من ثمانية ملايين مستخدم نشط شهريًا، وذلك بالرغم من أن الشركة قد تخلت عنه بشكل أساسي.

وأسست GoPro نشاطًا تجاريًا مكملًا لنشاط الكاميرات من خلال خدمة الاشتراك Plus، مع ما يقرب من 800 ألف مشترك اعتبارًا من نهاية عام 2020، أي ما يعادل 40 مليون دولار تقريبًا من الإيرادات السنوية.





