Dropbox تسمح للمستخدمين بتخزين 50 كلمة مرور مجانًا

تضيف خدمة التخزين السحابي دروب بوكس Dropbox ميزة جديدة إلى جانب عروضها المعتادة للتخزين ومشاركة الملفات لحسابات Basic المجانية.

ووفقًا للخدمة، فإن Dropbox Passwords، وهي ميزة إدارة كلمات المرور التي قدمتها الشركة لعملاء الدفع في شهر أغسطس من العام الماضي، تصبح مجانية لحسابات Basic المجانية في شهر أبريل مع حد جديد يبلغ 50 كلمة مرور.

ويقدم الإصدار المجاني من Dropbox Passwords ميزة تشفير المعرفة الصفرية، مما يعني أن كلمات المرور وتسجيلات الدخول المحفوظة محمية ويمكن الوصول إليها فقط للمستخدمين.

وعندما تزور موقعًا إلكترونيًا، تقوم ميزة كلمات مرور Dropbox تلقائيًا بملء اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد أن وضعت خدمة LastPass حدًا للجهاز عبر خططها المجانية، يبحث الكثيرون عن بديل مجاني، وتتيح لك كلمات مرور دروب بوكس مزامنة كلمات المرور الخاصة بك عبر ثلاثة أجهزة مجانًا.

ومثل غيره من مديري كلمات المرور، فهو موجود كإضافة لمتصفح الويب، وتطبيق محمول عبر أندرويد و iOS، وتطبيقات سطح المكتب عبر ويندوز ولينكس و MacOS.

وقد يكون الحد البالغ 50 كلمة مرور منطقيًا فقط إذا لم يكن لديك الكثير من الحسابات عبر الإنترنت، لكن قد يكون من الصعب جدًا العثور على شخص يستخدم دروب بوكس وليس لديه كمية كبيرة من كلمات المرور.

وإذا كنت تدفع 11.99 دولار شهريًا لحساب Plus أو 19.99 دولار شهريًا لحساب Professional، فإن ميزة Dropbox Passwords موجودة ويمكنك تجربتها بسهولة.

وتخطط Dropbox للسماح للمستخدمين بمشاركة كلمات المرور بأمان مع الحسابات الأخرى في وقت ما في المستقبل أيضًا.

وليس من الواضح كيف تعمل هذه الميزة، لكن من المفترض أن تساعد عند مشاركة معلومات تسجيل الدخول لحسابات البث والخدمات الأخرى.

وعند السؤال عن سبب اختيار حد 50 كلمة مرور، قالت Dropbox: نحن واثقون من أن 50 كلمة مرور تناسب معظم المستخدمين في خطة Basic المجانية، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد، فإن لدينا عدد من خيارات الخطط الأخرى التي تناسب الاحتياجات المختلفة والمواقف الفردية أو العائلية أو المهنية.





