صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في حزمة Movavi لتحرير الفيديو والصور مع خصم 78%

الحزمة الأساسية من Movavi لحواسيب ويندوز وماك The Essential Movavi Mac & Windows Software Bundle.

ازدهر محتوى الفيديو خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير بفضل تطور سرعات الإنترنت، والنمو الكبير الذي تحققه منصات مثل: يوتيوب متخصصة في استضافة جميع أنواع مقاطع الفيديو، لذلك ظهرت الحاجة إلى الأدوات التي تساعد في إنشاء مقاطع الفيديو العالية الجودة بسهولة.

تعتبر الأدوات اللازمة لإنشاء مقاطع الفيديو العالية الجودة أو الصور الاحترافية الرائعة باهظة الثمن، فعلى سبيل المثال: تقدم أدوبي مجموعة (Adobe Creative Cloud) التي تضم مجموعة تطبيقات إنشاء المحتوى الرقمي الأكثر شيوعًا من نوعها في أي مكان ولكنها تكلفك 29.99 دولارًا شهريًا.

في حين تقدم لك شركة (Movavi ) الاشتراك في حزمة ( The Essential Movavi Mac & Windows Software Bundle ) مدى الحياة التي تضم 4 تطبيقات تتيح لك تحرير الفيديو والصور والعروض التقديمية وتحويل ملفات الوسائط المتعددة إلى HD وتنسيقات أخرى مع خصم 78% أي بسعر 49.99 دولارًا فقط.

تتضمن هذه الحزمة 4 تطبيقات مصممة لجعل تصميم المحتوى الرقمي وتحرير الفيديو أسهل من أي وقت مضى.

التطبيق الأول هو: (Movavi Video Editor Plus 2021) يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو احترافية بسرعة حيث يضم مجموعة قوية من الميزات التي تسهل عليك ذلك.

يتيح لك التطبيق إضافة مؤثرات خاصة مثل الحركات البطيئة والعكس، واستخدم المقدمات الجاهزة والعناوين المتحركة والملصقات والفلاتر لإضفاء الحيوية لمقاطع الفيديو، واستخدام (Chroma Key) لتغيير خلفية مقاطع الفيديو لإنشاء خلفيات رائعة تناسبك.

بالإضافة إلى كل الميزات السابقة يمكنك استخدام التطبيق دون الحاجة إلى تعلم كيفية تحرير مقاطع الفيديو، لأنه يضم واجهة مستخدم تعتمد على السحب والإفلات تجعل من السهل بدء التحرير على الفور.

التطبيق الثاني هو: (Movavi Video Converter Premium 2021) يتيح لك تحويل تحويل ملفات الوسائط المتعددة إلى HD وتنسيقات أخرى تصل إلى 180 تنسيقًا، ويتيح لك ضغط مقاطع الفيديو مع الاحتفاظ بالجودة الأصلية، وبذلك يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو بسرعة وتحويلها إلى أي تنسيق تحتاجه للمشاركة، وهو يدعم ملفات الفيديو والصور والصوت.

التطبيق الثالث هو: (Movavi Picverse Personal) الذي يضم جميع ميزات تحرير الصور التي تتوقعها من فوتوشوب، ولكن بنفس الواجهة المبسطة وسهلة الاستخدام لمحرر الفيديو.

وبالإضافة إلى جميع ميزات تحرير الصور والفلاتر والتأثيرات المضمنة الأخرى، يمكن لتطبيق (Movavi Picverse Personal) القيام بالعمل نيابة عنك باستخدام أدوات خاصة تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكنها إجراء تعديل فوري على صورك في ثوانٍ، كل ذلك دون تدخلك.

التطبيق الرابع هو: (Movavi Slideshow Maker 7 Personal ) الذي يتيح لك تحويل جميع الصور إلى عروض تقديمية في ثلاث خطوات سريعة فقط. باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب المصممة سابقًا، فكل ما عليك فعله هو تحميل العناصر واختيار التنسيق ويمكن لتطبيق Movavi القيام بالباقي.

العمل على أنظمة التشغيل: ويندوز 7، وويندوز 8، وويندوز 10، أو macOS X 10.10 أو أي إصدار أحدث.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 229 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 78%.

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فيما يلي بعض أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:

Movavi Video Editor Plus 2021

Movavi Video Converter Premium 2021

Movavi Picverse Personal

Movavi Slideshow Maker 7 Personal

الحصول على الصفقة: من هنا.





