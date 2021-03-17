جوجل تدخل مجال مراقبة النوم مع جهاز Nest Hub

كشفت شركة جوجل عن الجيل الثاني من Nest Hub، وهو شاشة ذكية ومكبر صوت يمكنه تتبع نومك باستخدام مستشعر رادار مدمج.

ويتم إطلاق الجهاز في 30 مارس مقابل 99 دولار، لكن يمكن للعملاء طلبه بدءًا من الآن.

ويمثل جهاز Nest Hub الجديد أحدث طريقة تحاول من خلالها جوجل إبراز مركز المنزل الذكي الخاص بها عن الأجهزة المماثلة التي تبيعها أمازون وفيسبوك، وهي أول من يقدم ميزة تتبع النوم.

ويبدو الجيل الثاني من Nest Hub مشابهًا للجيل الأول، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2018.

ويحتوي الجهاز على شاشة بقياس 7 إنشات يمكنك استخدامها لمشاهدة خدمات بث الفيديو، والتحقق من الطقس، والحصول على التنبيهات، وتشغيل الأضواء والمزيد.

كما يحتوي النموذج الأحدث أيضًا على مكبرات صوت أفضل تقدم 50 في المئة صوت جهير أكثر من النموذج الأول.

ويمكن للمستخدمين ضبط جهاز Nest Hub الجديد بالقرب من مكان النوم، مثل طاولة بجانب السرير، وسوف يوجههم خلال عملية الإعداد لميزة Sleep Sensing، مما يساعد على مواءمة الرادار مع مكان نومك في السرير.

وقالت جوجل: إنها تستطيع قياس الحركات الصغيرة، مثل حركة صدرك أثناء التنفس، لتحديد موعد نومك.

ويمكن للميكروفونات تحديد ما إذا كنت تشخر أو تسعل، ويمكن لأجهزة الاستشعار المدمجة الأخرى تحديد درجة حرارة الغرفة وسطوع الأضواء.

ويأخذ الجهاز كل هذه المعلومات ويخبرك بمدى جودة نومك ويمكنه بعد ذلك تقديم توصيات، مثل تعيين تذكير للذهاب إلى الفراش في وقت معين، أو محاولة التأمل مع روتين الاسترخاء قبل النوم.

ويبدو أن جوجل تحاول وضع مستشعر الرادار في أي منتج يمكن أن تفكر فيه، حيث تم تطويره كجزء من Project Soli، الذي تم تقديمه للمرة الأولى في عام 2015.

وظهر Project Soli للمرة الأولى في هاتف Pixel 4، الذي يتيح لك تخطي الأغاني من خلال التلويح بيدك عبر الشاشة، لكن تمت إزالته في Pixel 5.

ومنذ ذلك الحين تم تقديمه في نموذج جديد من Nest Thermostat، حيث يتم استخدامه لمعرفة ما إذا كنت بالقرب من مقياس الحرارة.

ولا يحتوي جهاز Nest Hub الجديد على كاميرا، لذا لا يمكنه رؤية ما تفعله في السرير، وقالت جوجل: إن جميع بيانات الرادار والصوت يتم تحليلها عبر الجهاز ولا يتم إرسالها إلى جوجل.

ويتم تحميل المعلومات المتعلقة بمدى جودة نومك إلى السحابة إذا كنت تريد مزامنتها مع Google Fit، التطبيق الصحي المركزي للشركة الذي يسحب البيانات من الأجهزة الأخرى، مثل: الهواتف والساعات الذكية.

وقالت جوجل: إنه بعد أن تنام، يمكنك حذف تقرير نومك ليلًا، ويمكنك حذف كافة البيانات في أي وقت.

ويعتبر استشعار النوم مجاني للعام المقبل، وأوضحت عملاقة البحث أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفرض رسومًا على الميزة أم لا.





