Kensington تطرح منصة جهاز آيباد StudioDock

أعلنت Kensington، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة المكتبية وحلول التنقل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والأعمال والمكاتب المنزلية وخيار المحترفين، اليوم عن توفر منصة جهاز آيباد StudioDock.

وتتوافق المنصة مع iPad Pro أو iPad Air مع منفذ USB-C، وتعزز StudioDock بشكل كبير وظائف جهاز آيباد وإمكانية استخدامه في بيئات سطح المكتب في المنزل والمكتب.

وحصلت المنصة على جائزة CES 2021 للابتكارات، وهي حائزة على ثماني جوائز Best of CES 2021، ولا تتطلب StudioDock تثبيت أي برنامج ومتوفر في إصدارات 12.9 إنشًا و 11 إنشًا.

وتعمل StudioDock على تحسين وظائف جهاز آيباد وتوسيعها من خلال الميزات والفوائد الرئيسية التالية:

إيجاد تجربة سطح مكتب قوية: يمكنك توصيل وفصل iPad Pro 11 إنشًا مغناطيسيًا أو iPad Pro 12.9 إنشًا أو iPad Air بالوضع الرأسي أو الأفقي لتجربة سطح مكتب حقيقية تطلق العنان لإمكانيات إبداعية جديدة.

الشحن السريع لنظام آبل الإيكولوجي: بالإضافة إلى توفير 37.5 واط عبر USB-C لشحن آيباد بسرعات تصل إلى 108 في المئة أسرع من شاحن آبل بقدرة 18 واط، تشتمل StudioDock على شحن Qi لاسلكي لهاتف آيفون وسماعات AirPod حتى 7.5 واط و 5 واط على التوالى، وتتوفر وحدة شحن اختيارية لساعة Apple Watch حتى 5 واط.

توسيع مساحة عمل سطح المكتب: توفر StudioDock إخراج فيديو 4K HDMI 2.0 واحد لدعم شاشة إضافية لتطبيقات، مثل: iMovie و Keynote و Netflix و Procreate و Shiftscreen والمزيد.

قارئ بطاقة SD مدمج: تُعد منصة StudioDock مثالية للمصورين، وهو تشتمل على قارئ بطاقة SD UHS-II SD 4.0 مما يتيح الوصول السريع إلى الملفات دون الحاجة إلى محولات.

منافذ التوسع تزيد الوظائف: تتيح أربعة منافذ USB (منفذ USB-C وثلاثة منافذ USB-A) للمستخدمين توصيل أجهزة، مثل: لوحة المفاتيح والفأرة ووحدة تخزين USB والطابعة، وتدعم المنصة منفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر لتوصيل الميكروفون أو مكبرات الصوت الخارجية، فيما يضمن منفذ Gigabit Ethernet اتصالاً سريعًا وموثوقًا لعمليات نقل الملفات الكبيرة أو التطبيقات الحساسة.

الدعم والضمان: يتم دعم StudioDock بواسطة فريق دعم مخصص مع ضمان لمدة ثلاث سنوات.

وصرحت (آدا يانغ) Ada Yang، مديرة إدارة المنتجات العالمية في Kensington: قد ولد الإعلان عن StudioDock في CES قدرًا لا يُصدق من الإثارة حيث يُنظر إليها على أنها مغير حقيقي لقواعد اللعبة لمستخدمي آيباد لكل من تطبيقات الأعمال والمستهلكين.

وأضافت: القدرة على الاتصال الفوري بجهاز آيباد وتحويله إلى محطة عمل سطح مكتب كاملة يفتح إمكانيات جديدة للإبداع والإنتاجية في المكتب والمنزل، وإن القدرة الإضافية على العمل كقاعدة شحن لمنظومة آبل المتكاملة للمستخدم لا تقضي على الكابلات فحسب، بل تحافظ على جميع الأجهزة معًا وشحنها بالكامل.

وتتوفر الآن منصة Kensington StudioDock لجهاز iPad Pro بقياس 12.9 إنشًا و 11 إنشًا و iPad Air من خلال متجر Kensington.





