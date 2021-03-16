كيف يمكنك إنشاء نادي خاص بك في تطبيق Clubhouse؟

تطبيق (كلوب هاوس) Clubhouse هو تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية موجود منذ عام، حيث تم إطلاقه خلال شهر مارس 2020، ولكنه شهد إقبالًا كبيرًا من المستخدمين خلال الشهرين الماضيين ليضم الآن أكثر من 10 ملايين مستخدم نشيط أسبوعيًا.

يتيح لك Clubhouse إنشاء (غرف) Rooms والانضمام إليها لإجراء مناقشات صوتية مع الآخرين حول مختلف الموضوعات، حيث لا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص – صوت فقط – ويمكنك الانضمام لأي غرفة عامة أو مغادرتها في أي وقت.

للتعرف على كافة التفاصيل حول تطبيق (Clubhouse)، وكيفية إنشاء الغرف فيه وإداراتها باحتراف يمكنك الاطلاع على المقاليين التاليين:

بالإضافة إلى إنشاء الغرف والانضمام إليها، يمكن لمستخدمي تطبيق كلوب هاوس أيضًا إنشاء (أندية) Clubs أو متابعتها، ولكن تعتبر غرف الدردشة أحداث مؤقتة في التطبيق، بينما الأندية دائمة، حيث ينضم إليها الأشخاص ويتم إخطارهم بكل غرفة دردشة بدأها النادي، لذلك يعد النادي مكانًا مناسبًا للحصول على المزيد من المتابعين بسرعة في التطبيق.

أولًا؛ ما هو النادي في تطبيق Clubhouse:

النادي هو مساحة تسمح للمستخدمين باستضافة محادثات أكثر مع المجتمع الذي يختارونه، وإذا كان لديك نادي خاص بك في تطبيق كلوب هاوس، فأنت مطالب باستضافة لقاءات متكررة مع متابعيك للاحتفاظ بناديك.

يعتبر الانضمام إلى نادي موجود في التطبيق أمرًا بسيطًا للغاية، كل ما عليك فعله هو الضغط على اسم النادي الذي تريد الانضمام إليه، ثم النقر على زر (متابعة) Follow. وإذا انضممت إلى غرفة مرتبطة بنادي، فسيظهر اسم النادي أعلى اسم الغرفة مباشرةً مع رمز منزل بلون أخضر.

يسمح التطبيق لكل مستخدم بإنشاء ناديين فقط، ويمكنك إنشاء نادي بشكل أسرع إذا كنت تستضيف 3 غرف أسبوعية على الأقل في حسابك، لأن مهمتك بعد إنشاء النادي هي استضافة لقاءات شيقة حول موضوع معين، على أمل تشجيع المستخدمين الآخرين على الانضمام إلى المحادثة.

يجب أن ينتمي النادي الخاص بك إلى إحدى فئات المناقشة التي يدعمها التطبيق، مثل: الرياضة، والترفيه، واللغات، والتكنولوجيا، والأماكن، وما إلى ذلك.

ثانيًا؛ كيفية إنشاء نادي في تطبيق كلوب هاوس:

تجدر الإشارة إلى أن قول إنشاء نادي في تطبيق كلوب هاوس أسهل من فعله، حيث إنها عملية بطيئة بدون ضمانات. يعتبر التطبيق الأندية ميزة تجريبية في الوقت الحالي، ولا يُسمح إلا بالأندية التي يتم الموافقة عليها يدويًا، لذلك يلزم الأمر تقديم طلب لبدء نادي، ثم انتظار الرد من التطبيق.

لتقديم طلب لبدء نادي خاص بك في تطبيق Clubhouse؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Clubhouse) في هاتفك.

في الصفحة الرئيسية؛ اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى إعدادات التطبيق.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الأسئلة الشائعة / اتصل بنا) FAQ / Contact Us؛ ثم اضغط عليه.

ستتم إعادة توجيهك إلى موقع الأسئلة الشائعة على الويب، اضغط على سؤال (كيف يمكنني بدء نادي؟) How can I start a club.

في نهاية إجابة السؤال، ابحث عن خيار (يمكنك العثور على نموذج طلب النادي هنا) You can find the club request form here اضغط عليه.

ستتم إعادة توجيهك إلى علامة تبويب جديدة فيها نموذح الطلب؛ اتبع جميع التعليمات لملء الطلب.

سيُطلب منك إعطاء اسم للنادي وتعيين الفئة التي ينتمي إليها. سيتعين عليك أيضًا تقديم وصف قصير (أقل من 200 حرف) للنادي.

في النهاية يمكنك كتابة اسم المستخدم الخاص بك في التطبيق، ويوم ووقت لقاءاتك المنتظمة المحتملة، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.



بعد الانتهاء من ملء الطلب، اضغط على زر (Submit).





