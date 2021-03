كيف يمكنك إنشاء نادي خاص بك في تطبيق Clubhouse؟

ستتم إعادة توجيهك إلى موقع الأسئلة الشائعة على الويب، اضغط على سؤال (كيف يمكنني بدء نادي؟) How can I start a club.

في نهاية إجابة السؤال، ابحث عن خيار (يمكنك العثور على نموذج طلب النادي هنا) You can find the club request form here اضغط عليه.