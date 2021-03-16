تطبيق المراسلة المشفر Signal توقف عن العمل في الصين

قال مستخدمون في البلاد: إن تطبيق المراسلة المشفر Signal لم يعد يعمل على ما يبدو في الصين دون استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VPN صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

كما تعذر الوصول إلى موقع تطبيق المراسلة المشفر Signal الإلكتروني في الصين صباح اليوم الثلاثاء.

وأصبحت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توسيع نطاق التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحظورة في البلاد.

وتحظر الصين العديد من التطبيقات والخدمات الأجنبية، بما في ذلك تلك من فيسبوك وجوجل، لكن تطبيق Signal لم يتم حظره سابقًا بواسطة ما يسمى بجدار الحماية العظيم.

وكان التطبيق لا يزال متاحًا عبر متجر تطبيقات آبل في الصين حتى صباح اليوم الثلاثاء، ويبدو أن التطبيق والموقع الإلكتروني يعملان بشكل طبيعي في هونغ كونغ.

ولم يكن التطبيق متاحًا في متاجر أندرويد التابعة لجهات خارجية في الصين، حيث يتم حظر خدمات جوجل إلى حد كبير.

وفي عدة مناسبات، توقف تطبيق المراسلة المشفر Signal سابقًا عن العمل في الصين دون VPN دون إبداء سبب.

وشهد Signal زيادة في التنزيلات في جميع أنحاء العالم بعد 6 يناير عندما قامت خدمة واتساب بتحديث شروط الخصوصية الخاصة بها، مع الاحتفاظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم، بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف، مع شركتها الأم، فيسبوك، والشركات الأخرى، مثل: إنستاجرام ومسنجر.

وتم تنزيل تطبيق Signal ما يقرب من 510 آلاف مرة عبر نظام التشغيل iOS في الصين، وتم تنزيله 100 مليون مرة في جميع أنحاء العالم عبر App Store و Google Play مجتمعين، وذلك وفقًا لشركة البيانات Sensor Tower.

ويُعد تطبيق Signal صغيرًا نسبيًا في الصين، لكنه قدم وسيلة نادرة لإرسال الرسائل المشفرة عبر منصة أجنبية دون VPN.

ويضم تطبيق الهاتف المحمول WeChat من Tencent، وهو تطبيق المراسلة المهيمن في الصين مع وظائف الدفع والخدمات الأخرى، أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم.

ويدعي Signal أنه مشفر من طرف إلى طرف، مما يعني أن الشركة نفسها أو أي طرف خارجي لا يمكنه عرض محتويات الرسائل بين المرسل والمستلم المقصود، ويعني هذا أيضًا أن السلطات لا يمكنها التطفل على الرسائل.





