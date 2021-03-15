أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين تنتشر بشكل كبير

ظهرت ميزة جديدة في متاجر الدخان في مونتانا، ومحطات الوقود في كارولينا، والوجبات الجاهزة في مدينة نيويورك تتمثل في أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين، حيث يمكن للعملاء شراء أو بيع العملات الرقمية.

وتضاعف عدد الآلات بسرعة عبر الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مدفوعة بجنون تداول العملات الرقمية، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بيتكوين إلى أكثر من 58000 دولار.

وقال مسؤولون تنفيذيون لوكالة رويترز: إن مشغلي الأكشاك، مثل: CoinFlip و Coin Cloud، قاموا بتركيب الآلاف من أجهزة الصراف الآلي في مناطق لم يصل إليها المنافسون بعد.

وقال (مارك شويكيت) Mark Shoiket، مؤسس شركة Quad Coin لأجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين: هناك طلب كبير ويريد الناس عملة بيتكوين في كل مكان.

واعتبارًا من شهر يناير، كان هناك 28185 جهاز صراف آلي لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة، وجرى تثبيت ما يقرب من 10000 منها خلال الأشهر الخمسة السابقة.

وكانت شعبية بيتكوين المتزايدة هي المحرك الأساسي لعمليات التثبيت الجديدة، وتختلف أسباب استخدام الأشخاص لأجهزة الصراف الآلي بدلاً من التعامل عبر الإنترنت.

ويتقاضى البعض أموالًا نقدًا، والبعض الآخر يفتقر إلى الحسابات المصرفية، والبعض الآخر يريد إرسال تحويلات إلى الخارج أو يريد إخفاء الهوية، بينما يشعر البعض الآخر براحة أكبر في التعامل مع آلة مادية.

وتقدم بعض الأجهزة عملة بيتكوين فقط، بينما يسمح البعض الآخر للعملاء بالاستثمار في العملات الرقمية المختلفة.

ويمكن لعدد قليل من أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين أن تصرف النقود، وهي تكلف أكثر من أجهزة الصراف الآلي العادية أو المعاملات عبر الإنترنت.

وتتراوح الرسوم بين 6 و 20 في المئة من إجمالي المعاملات، وتختلف حسب الموقع ومشغل الصراف الآلي.

ورفعت الوكالات الحكومية علامات التحذير بشأن بعض الأجهزة بسبب تكلفتها واحتمال حدوث نشاط غير مشروع.

وقدمت لجنة التحقيق في ولاية نيو جيرسي بالتفصيل بعض هذه المخاوف في تقرير شهر فبراير بعنوان عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة والممارسات المشبوهة في أكشاك العملات المشفرة.

ولم يوقف أي من هذه المخاوف نمو الصناعة، وتوجد الآن أجهزة صراف آلي لعملة بيتكوين في كل ولاية باستثناء ألاسكا، وكذلك في واشنطن العاصمة.

ولدى شركة Coin Cloud ما يصل إلى 1470 جهاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتتوقع أن يكون لديها 10000 بحلول نهاية العام.

وبالرغم من وجود مخاوف من أن الوباء قد يضر بالأعمال، إلا أن حركة السير على الأقدام ارتفعت في الواقع أثناء عمليات الإغلاق.

وزادت شركة CoinFlip بصمتها من أجهزة الصراف الآلي من نحو 420 في العام الماضي إلى 1800 الآن، وتضاعفت المعاملات لكل ماكينة صرف آلي ثلاث مرات تقريبًا خلال تلك الفترة.

وتتقاضى CoinFlip نحو 6.99 في المئة من العملاء لشراء العملات المشفرة و 4.99 في المئة للبيع.

كما زادت شركة Bitcoin Depot عدد الآلات من 500 إلى أكثر من 1800 جهاز خلال العام الماضي، وتتراوح أعمار معظم العملاء بين 25 و 40 عامًا ويجدون الآلات من خلال البحث عبر الإنترنت.

ونفذ مخزون شركة General Bytes، التي تصنع أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين، بشكل مؤقت في الصيف الماضي مع ارتفاع الطلب.

وباعت الشركة 3000 آلة العام الماضي، وذهب 90 في المئة منها إلى أمريكا الشمالية.

ولا تجلب جميع الأجهزة أرباحًا، وأزالت Quad Coin نحو 200 جهاز قامت بتركيبها العام الماضي لأنها لم تحقق ربحًا في غضون ستة أشهر.





