Bitwarden تضيف النص الآمن ونقل الملفات

أضافت الخدمة المجانية والمفتوحة المصدر لإدارة كلمات المرور Bitwarden ميزة تسميها Send، التي تتيح لك إرسال الملفات أو النصوص، بما في ذلك كلمات المرور، بشكل آمن عبر تشفير AES-256 بت من طرف إلى طرف، باستخدام رابط عبر موقعها.

ويسمح لك العديد من مديري كلمات المرور الحاليين بمشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة أو الأفراد الآخرين أو المجموعات الأخرى.

ويمتلك المديرون، مثل: Bitwarden و 1Password، طرقًا محددة يمكنك من خلالها مشاركة كلمات المرور أو مجموعات كلمات المرور، مما يسهل على العائلة الوصول إلى خدمة البث المشتركة.

وإذا كنت ترغب في إرسال ملف (يمكن أن يصل حجمه إلى 100 ميجابايت)، فانتقل إلى موقع Bitwarden عبر الويب وانقر على زر Send.

وبعد تحميل الملف أو إنشاء رسالة نصية، تنشئ ميزة Send ارتباطًا يمكنك إرساله عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي طريقة أخرى تختارها.

وعندما ينقر الشخص الذي ترسله إليه على الرابط – ليس من الضروري أن يكون مستخدمًا مسجلاً في Bitwarden – يتم إرساله إلى صفحة حيث يمكنه إما عرض الرسالة النصية أو تنزيل الملف.

وهناك عدد من ميزات الأمان التي يمكنك إضافتها قبل إرسال الرابط، حيث يمكنك تعيين تاريخ ووقت لحذف الملف تلقائيًا من الصفحة المرتبطة ونهاية صلاحية الرابط، بمعنى آخر، إذا نقرت على الرابط بعد ذلك، فيتم إعلامك بأنه لم يعد متاحًا.

ويمكنك تحديد عدد المرات التي يمكن فيها الوصول إلى الملف، ومعرفة عدد مرات الوصول إليه حتى الآن، وتعيين كلمة مرور للرابط.

وإذا كنت تستخدم ميزة Send لإنشاء رسالة نصية، فيمكنك أيضًا إخفاؤها افتراضيًا عند الوصول إليها، بحيث لا يكون النص قابلاً للقراءة على الفور.

ومن المفترض أن تكون ميزة Send الجديدة متاحة بشكل جزئي لمستخدمي Bitwarden المجانيين، حيث يمكنهم استخدامها لإرسال الرسائل النصية، لكن ليس الملفات.

بينما يمكن للأعضاء الذين لديهم حساب مدفوع إرسال كل من النصوص والملفات.

ومن الواضح أن Bitwarden يستفيد استفادة كاملة من الهجرة الجماعية التي تم الإبلاغ عنها حديثًا من LastPass بسبب القيود الجديدة التي فرضتها الأخيرة على حساباتها المجانية.

وبالنظر إلى وجود عدد من الخدمات المجانية لإرسال الملفات المشفرة، مثل WeTransfer، وبما أن وجود طريقة آمنة لإرسال المعلومات، مثل: كلمات المرور والمعلومات الشخصية وأرقام الحسابات، يمكن أن يكون مفيدة للغاية، يبدو أن Bitwarden قدمت سببًا وجيهًا جديدًا للانتقال من LastPass.

ويجب أن تكون ميزة Send الجديدة متاحة يوم الإثنين 15 مارس.





