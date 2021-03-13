Aya Neo .. الحاسب المحمول للألعاب متوفر الآن عبر Indiegogo

حطمت الشركة الصينية الناشئة المطورة للحاسب المحمول للألعاب Aya Neo العامل بمعالجات Ryzen هدف التمويل الجماعي الخاص بها في غضون الساعات القليلة الأولى من ظهوره عبر منصة Indiegogo.

وتجاوزت الشركة حاليًا هدفها الأولي بأكثر من 3067 في المئة، حيث تم بيع نموذج SSD بسعة 512 جيجابايت في أقل من 24 ساعة ولن يتم تجديده، لكن Aya أصدرت ألف وحدة أخرى بسعة 1 تيرابايت لتلبية الطلب.

وبالرغم من أن Aya Neo يشبه Nintendo Switch حسب التصميم، إلا أنه أكثر قوة من خلال وجود معالج AMD Ryzen 5 4500U المصنع وفق تقنية 7 نانومتر، مع وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Vega 6 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز على شاشة تعمل باللمس بقياس 7 إنشات وبدقة 800×1280 بكسل، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، لذلك لا توجد مشكلات توافق.

وللحفاظ على تشغيل الجهاز، توجد ثلاث خلايا ليثيوم أيون بقدرة 4100 ميلي أمبير تشحن بقدرة 65 واط عبر منفذ USB-C، وتدعي الشركة أن البطارية تسمح للجهاز بالعمل لمدة ست ساعات من وقت التشغيل.

ويأتي Aya Neo مزودًا بثلاثة منافذ USB 3.2 Type-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية (2 مع إخراج الفيديو والشحن) ومنفذ لسماعة الرأس.

وهناك منصة اختيارية بقيمة 47 دولار تضيف منفذي USB 3.2 type-A ومنفذ HDMI واحد وفتحة بطاقة SD واحدة وفتحة بطاقة MicroSD ومنفذ Ethernet من أجل توصيل الفأرة ولوحة المفاتيح والشاشة الخارجية.

ومع الإعدادات الحالية، فمن المتوقع أن تتراوح معدلات الإطارات بين 30 و 60 إطارًا في الثانية عبر معظم الألعاب، بما في ذلك Cyberpunk 2077.

وتحتاج إلى التحقق من متطلبات النظام للألعاب الأحدث لمعرفة ما إذا كان Aya Neo يلائمها، لكن الشركة أكدت أنها ترسل تحسينات يمكن أن تساعد في تعزيز معدل الإطارات في الثانية مع إصدار المزيد من الألعاب.

وأوقفت Aya في الأصل حملتها للتمويل الجماعي بسبب نقص المخزون، وتبدأ الشركة مرحلة الإنتاج الضخم للجهاز بعد حل مشكلة سلاسل التوريد.

وقبل أن تنفق نحو 869 دولار على دعم Aya Neo، تذكر أن هذه حملة تمويل جماعي وأن واحد من كل عشرة منتجات ممولة بنجاح لا يصل إلى السوق.

وتمثل هذه استثمارات في مفاهيم المنتج وليست وعدًا بمنتج مادي في النهاية، ومع ذلك، اختبرت Aya إثبات المفهوم وهي تبيع بنشاط الجهاز في الصين، مما يعني أن حاسب الألعاب المحمول قادم إلى السوق.





