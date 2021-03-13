كيف يمكنك تحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K في تويتر؟

عادةً نجد أن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: إنستاجرام وفيسبوك وتويتر هو النشاط البارز لمعظم المستخدمين، وفي الغالب يعمل كل شيء بشكل جيد كما هو مخطط له، ومع ذلك فإن تطبيق تويتر بالتحديد غالبًا ما يقوم بضغط الصور عند تحميلها أو اقتصاصها مما يفقدها جودتها بشكل سيء للغاية.

هذا الأمر جلب للشركة الكثير من الانتقادات من المستخدمين مما جعلها تقوم باختبار عدد من الطرق الجديدة للسماح للمستخدمين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية الجودة – تصل إلى 4K – في منشوراتهم في تطبيق الهاتف لمستخدمي نظامي أندرويد وأي أوإس.

إليك كيفية تحميل الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة في تويتر:

ملاحظة: الأمر الأول الذي تلاحظه على الفور عندما تنشر تغريدة مرفقة بصورة أو عندما تغرد بصورة فقط، فإن ما سيُنشر في صفحتك الرئيسية سوف يتطابق مع ما تراه في مربع كتابة التغريدة دون أي تعديلات أو اقتصاص للصورة، الأمر الثاني هو أنه يمكنك تحميل الصور أو مقاطع الفيديو وعرضها بجودة تصل إلى 4K، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تويتر في هاتفك الذكي.

في الصفحة الرئيسية، اضغط على الثلاثة خطوط في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار (استخدام البيانات) Data usage.

ضمن قسم (الصور) Images، اضغط على خيار (صور عالية الجودة) High-quality images.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، قم بتحديد ما إذا كنت تريد تحميل الصور بجودة تصل إلى دقة 4K أثناء استخدام (بيانات الهاتف والواي فاي) mobile data and Wi-Fi، أو (الواي فاي فقط) Wi-Fi only، أو (لا شيء) Never.

قم بتكرار الخطوات نفسها لمقاطع الفيديو ضمن قسم (الفيديو) Video بالأسفل.

الآن عندما تقوم بتحميل صورة أو مقطع فيديو سيتم تحميلها بجودتها الأصلية بدون أي عمليات تحرير من تويتر كما كان يحصل سابقًا.

ملاحظة: تقوم تويتر حاليًا بتوفير هذه الميزة للمستخدمين تدريجيًا، لذا إذا لم يظهر لديك فقم بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار.





