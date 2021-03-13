بيتكوين تتجاوز حاجز 60 ألف دولار للمرة الأولى

تجاوزت عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، لفترة وجيزة اليوم السبت مستوى قياسي بلغ 60 ألف دولار، وذلك وفقًا لبيانات منصة CoinDesk.

وساعد الدعم المتزايد من الشركات ذات الوزن الثقيل العملة الافتراضية الأكثر شهرة في العالم على مواصلة مسيرتها القياسية.

وارتفع العملة المشفرة بشكل حاد هذا العام، متفوقة على نطاق واسع على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القبول الأوسع كشكل من أشكال الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوتها لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من معنويات السوق المحسنة.

وكانت العملة المشفرة في ارتفاع سريع منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما بلغت 5000 دولار، مدفوعةً بعملاقة المدفوعات عبر الإنترنت PayPal التي قالت: إنها تسمح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وشهد رهان بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار الشهر الماضي من تيسلا انضمام شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى شركة برامج الأعمال MicroStrategy وشركة المدفوعات التابعة لرئيس تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، في مبادلة بعض الاحتياطيات النقدية التقليدية بالعملة الرقمية.

وقدمت Coinbase، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، الشهر الماضي طلبًا لإدراجها في بورصة ناسداك.

وتمثل الموافقة التنظيمية انتصارًا تاريخيًا لمناصري العملات المشفرة الذين يسعون للحصول على التأييد السائد.

ووسط تزايد طلب العملاء لامتلاك بيتكوين والاستثمار فيها، قالت شركة Goldman Sachs هذا الأسبوع: إنها تستكشف كيفية خدمة هؤلاء العملاء مع البقاء على الجانب الصحيح من التنظيم.

وأعادت حديثًا تشغيل مكتب تداول العملات المشفرة، وبدأت هذا الشهر بالتعامل مع العقود الآجلة لبيتكوين والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين دخلوا يستكشفون هذا المجال، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات BNY Mellon، وعملاقة الصناديق الاستثمارية BlackRock، وبطاقات الائتمان العملاقة ماستركارد.

وتصدرت عملة بيتكوين، التي تم إطلاقها في عام 2009، عناوين الأخبار في عام 2017 بعد أن ارتفعت من أقل من 1000 دولار في شهر يناير إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في شهر ديسمبر من العام نفسه.

وانفجرت الفقاعة الافتراضية في الأيام اللاحقة، حيث تقلبت قيمة بيتكوين بشكل كبير قبل أن تنخفض إلى أقل من 5000 دولار بحلول شهر أكتوبر 2018.

ومع ذلك، كان الارتفاع في العام الماضي أكثر ثباتًا، مع استمالة المستثمرين وعمالقة التمويل في وول ستريت بسبب النمو المذهل، وفرصة تنويع الأرباح والأصول، والمخزن الآمن للقيمة للحماية من التضخم.





