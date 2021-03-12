Xbox Game Pass يحصل على 20 لعبة من ألعاب Bethesda

أصبح بإمكان مشتركي Xbox Game Pass الوصول إلى موجة جديدة من ألعاب Bethesda للعبها.

وتضيف شركة مايكروسوفت بشكل عام 12 لعبة جديدة، بما في ذلك Fallout 4 و Morrowind و The Evil Inside، ليتمكن الأشخاص من لعبها.

وتنضم هذه الألعاب إلى ثماني ألعاب أخرى من Bethesda، مثل: Dishonored 2 و Fallout 76 و Doom Eternal، المتاحة من خلال الخدمة، مما يجعل إجمالي ألعاب Bethesda المتاحة 20 لعبة.

ويمكنك لعب 16 لعبة عبر كل منصة تتوفر فيها Xbox Game Pass، ويعني هذا أن الألعاب ستكون قابلة للتشغيل عبر Xbox والحاسب، وكذلك من خلال البث السحابي لأولئك الذين لديهم اشتراك Game Pass Ultimate.

ووفقًا لمايكروسوفت، تستفيد مجموعة من الألعاب من تقنية FPS Boost من مايكروسوفت، مما يسمح لأجهزة Xbox Series X و Xbox Series S بعرضها بمعدلات إطارات أعلى.

وتمثل القائمة كل لعبة مميزة تقريبًا أصدرتها Bethesda والاستوديوهات التابعة لها على مدار العقد الماضي وما بعده.

ويوضح هذا لماذا أنفقت مايكروسوفت 7.5 مليارات دولار للاستحواذ على الشركة.

ويمكن لمشتركي Xbox Game Pass من الآن فصاعدًا توقع وصول المزيد من ألعاب Bethesda إلى الخدمة.

وقال (فيل سبنسر) Phil Spencer، نائب الرئيس التنفيذي للألعاب في مايكروسوفت ورئيس علامة Xbox التجارية: إذا كنت أحد عملاء Xbox، فإن الشيء الذي أريدك أن تعرفه هو أن هذا الأمر يتعلق بتقديم ألعاب حصرية لك تصل عبر المنصات حيث توجد Xbox Game Pass.

وإليك القائمة الكاملة للألعاب:

Dishonored Definitive Edition (المنصة والحاسب والسحابة).

Dishonored 2 (المنصة والحاسب والسحابة).

Doom (المنصة والحاسب والسحابة).

Doom II (المنصة والحاسب والسحابة).

Doom 3 (المنصة والحاسب والسحابة).

Doom 64 (المنصة والحاسب والسحابة).

Doom Eternal (المنصة والحاسب والسحابة).

The Elder Scrolls III: Morrowind (المنصة والحاسب).

مخطوطات الشيخ الرابع: النسيان (المنصة والحاسب).

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (المنصة والحاسب والسحابة).

The Elder Scrolls Online (المنصة والسحابة).

The Evil Within (المنصة والحاسب والسحابة).

Fallout 4 (المنصة والحاسب والسحابة).

Fallout 76 (المنصة والحاسب والسحابة).

Fallout: New Vegas (المنصة).

Prey (المنصة والحاسب والسحابة).

Rage 2 (المنصة والحاسب والسحابة).

Wolfenstein: The New Order (المنصة والحاسب والسحابة).

Wolfenstein: The Old Blood (المنصة والحاسب والسحابة).

Wolfenstein: Youngblood (المنصة والحاسب والسحابة).





