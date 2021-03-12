Binance تريد جذب التجار إلى منصة المدفوعات Binance Pay

قالت منصة العملات الرقمية المشفرة بينانس Binance: إنها تريد الحصول على المزيد من الأشخاص الذين يستخدمون التشفير من خلال خدمة المدفوعات الجديدة.

وبعد الإطلاق التجريبي لمنصة Binance Pay في الشهر الماضي، تتميز الخدمة الآن بوظائف الدفع والتاجر التي تتيح للمستخدمين الدفع وإرسال واستلام مدفوعات التشفير حول العالم دون تكبد أي رسوم.

وأطلقت بينانس ميزة الدفع هذه للسماح للمدفوعات بأن تتم بطريقة سهلة ومريحة وآمنة ولجعل التشفير جزءًا أكبر من حياة الناس اليومية لزيادة التبني والفائدة.

وقال Changpeng Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس: تعتبر Binance Pay خطوة أخرى إلى الأمام نحو الطريقة التي يتدفق بها مستقبل المدفوعات وتحقيق المزيد من فوائد حرية العملات الرقمية المحتملة.

ووفقًا لصفحة المنصة حول المنتج الجديد، فإن Binance Pay، حاليًا في المرحلة التجريبية، تسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات العملات المشفرة دون اتصال ودون حدود من مستخدم إلى مستخدم في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، في حدث Binance Blockchain Week الافتراضي، أن Binance Pay هو منتج سلة تخطط الشركة لبذل الكثير من الجهد بشأنه في هذا العام.

وأضاف: نعتقد أن المدفوعات هي إحدى حالات الاستخدام الأكثر وضوحًا للعملات المشفرة، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الناس يستخدمون العملات المشفرة بدلاً من مجرد الاحتفاظ بها.

وتدعم منصة Binance Pay أكثر من 30 عملة مشفرة، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Dogecoin و BNB، بالإضافة إلى خمس عملات ورقية: الدولار الأسترالي والريال البرازيلي واليورو والجنيه الإسترليني والليرة التركية.

ويحتاج المستخدمون إلى تعبئة محافظ Binance Pay الخاصة بهم (المشتركة مع محفظة Binance Card) من أجل إجراء المدفوعات، ويتم إنشاء رموز QR عند إجراء دفعة يمكن للمستلم مسحها ضوئيًا لتلقي أمواله.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس: خدمات البنية التحتية التقليدية للدفع مليئة برسوم المعاملات المرتفعة، ونحن نرى هذا المنتج كوسيلة لحل إحدى المشكلات والقيود العديدة للتمويل التقليدي.

وأضاف: يتجه التمويل نحو عالم واقتصاد رقمي حيث يكون التشفير في صلب هذا التغيير الذي يفيد أكبر عدد من سكان العالم الذين يحتاجون إليه.

ويواجه التجار صعوبات بسبب تقلب الأسعار والاعتماد المنخفض، لكن المنصة الجديدة تمنح التجار خيار قبول العملات المستقرة المدعومة بالعملات (تقتصر حتى الآن على عملة BUSD الخاصة بها) حتى لا يتأثروا بتقلب الأسعار.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الدفع بالعملات المشفرة مباشرة، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء بشكل كامل في التشفير.





