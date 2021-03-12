كيف يمكنك ترجمة صفحات الويب في متصفح كروم بسهولة؟

تحتوي شبكة الإنترنت على الملايين من المواقع التي تقدم محتوي في مختلف المجالات من جميع أنحاء العالم وبمختلف اللغات، ومع أن اللغة الإنجليزية تعتبر لغة المحتوى الشائعة في معظم مواقع الويب، أو تحرص المواقع على تقديم نسخة للمحتوى الذي تقدمه باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الأم، إلا أنه في بعض الأحيان ربما يصادفنا محتوى رائع في موقع ما نريد الاطلاع عليه ولكنه متوفر فقط باللغة المحلية للمصدر، مثل: الصحف المحلية.

وفي هذه الحالة إذا كنت تتصفح موقع الويب هذا عبر متصفح جوجل كروم فيمكنك ترجمة أي صفحة إلى لغتك مباشرة أو أي لغة أخرى ترغب فيها.

تُعد ميزة ترجمة صفحات الويب في متصفح كروم هي خدمة مضمنة في المتصفح تقوم بترجمة صفحات الموقع تلقائيًا إلى اللغة التي تختارها أو اللغة الافتراضية في حاسوبك، على سبيل المثال: إذا قمت بزيارة موقع ويب عبر المتصفح وكان مكتوبًا بلغة مختلفة، فسيعرض لك المتصفح تلقائيًا نافذة منبثقة تسألك إذا كنت ترغب في ترجمة الصفحة إلى لغتك الافتراضية.

إذا ضغطت على زر اللغة التي تريد ترجمة صفحة الويب إليها فسترسل جوجل عنوان URL إلى خدمة الترجمة التابعة لها مما سيؤدي إلى ترجمة محتويات الصفحة إلى اللغة الافتراضية في الجهاز أو اللغة التي قمت باختيارها.

إذا لم يظهر لك نافذة الترجمة التلقائية عند الانتقال إلى صفحة الويب في الموقع، فيمكنك استدعاء النافذة من خلال الضغط على أيقونة الترجمة الموجودة في أقصى الجهة اليسرى ضمن عنوان URL في متصفح جوجل كروم.

إذا كنت ترغب في ترجمة صفحة ويب إلى لغة مختلفة أو إذا كان متصفح جوجل كروم يواجه مشكلة في اكتشاف اللغة الصحيحة للصفحة، فيمكنك تحديد اللغة التي تريد الترجمة إليها، باتباع الخطوات التالية:

في النافذة المنبثقة اضغط على النقاط الثلاثة.

من القائمة التي تظهر لك، ستجد بضعة خيارات، اضغط على خيار (اختار لغة أخرى) Choose another language.

قم باختيار اللغة التي ترغب في الترجمة إليها من القائمة المنسدلة، ثم اضغط على خيار (ترجمة) Translate.

سيتم ترجمة صفحة الويب إلى اللغة التي اخترتها سابقًا.





