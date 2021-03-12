كيفية إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في سماعات AirPods Max

ذكر العديد من مالكي سماعات الرأس (أير بودز ماكس) AirPods Max من آبل عبر منشورات في صفحة دعم آبل والعديد من المنتديات أن السماعات أصبحت تقوم باستنزاف طاقة بطاريتها بسرعة حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، حيث ذكر بعضهم أن سماعاتهم قد انخفضت طاقة بطارياتها المشحونة بالكامل إلى 1% في غضون ساعات معدودة حتى مع وجودها في العلبة الذكية الخاصة بها.

وحتى الآن لم تصدر آبل أي بيان حول هذه المشكلة أو طريقة رسمية لحلها، ولكن مع ذلك سرت شائعات تقول إن هذه المشكلة غالبًا قد تُحل بعد تحديث برنامج التشغيل الخاص بالسماعات إلى الإصدار الذي يحمل الرقم (3C39) الذي أصدرته آبل للتو.

ومع ذلك، ونسبة إلى أن آبل لا تقدم ملاحظات التصحيح لتحديثات برنامج التشغيل الخاص بسماعتها اللاسلكية، كما هو الحال مع إصداري نظام التشغيل (iOS) و (macOS) لذلك لا يوجد أي تأكيد رسمي أن هذا التحديث سيحل المشكلة نهائيًا.

لأن طرح التحديث يسير ببطء لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يُؤكد هذا الأمر مع وصول التحديث للمزيد من المستخدمين، ومن ثم إذا واجهت هذه المشكلة مع سماعات الرأس AirPods Max الخاص بك فيجب عليك تحديثها بمجرد توفر التحديث.

كيفية تحديث برنامج التشغيل في سماعات AirPods Max:

عادةً، يتم تثبيت تحديث برامج التشغيل الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية التابعة لشركة آبل: AirPods و AirPods Pro وبالطبع سماعات الرأس AirPods Max تلقائيًا أثناء توصيلها بهاتف آيفون عبر البلوتوث ووضعها في علبة الشحن، حيث تحدث العملية برمتها بشكل غير مباشر.

ومن ثم في حالة وجود أي إصدار جديد فسيتم تنزيله وتثبيته في الخلفية تلقائيًا، مما يجعل العملية سهلة للغاية، ومع ذلك إذا كنت تريد التأكد من أن سماعات الرأس AirPods Max محدثة لأخر إصدار، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون، ثم اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

تأكد من أن سماعات الرأس AirPods Max قيد التشغيل وأنها مدرجة في قائمة الأجهزة المتصلة، إذا لم يكن الأمر كذلك فقم بإقرانها بهاتف آيفون قبل المتابعة.

اضغط على رمز (i) – أيقونة المعلومات – الموجود بجوار سماعات الرأس AirPods Max.

قم بالتحقق من رقم الإصدار المدرج ضمن خيار (إصدار البرنامج الثابت) Firmware Version. إذا وجدت أن الإصدار هو 3C39 أو أي إصدار أعلى فهذا يعني أن السماعات محدثة لأخر إصدار.

إذا لم يكن رقم الإصدار كما هو مذكور سابقًا، فهذا يعني أن السماعات لم تُحدث بعد، ومع أنه لا يمكنك إجراء التحديث يدويًا إلا انه يمكنك محاولة فرض التحديث، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

ضمن قائمة (الأجهزة المتصلة) Connected Devices اضغط على رمز (i) – أيقونة المعلومات- بجوار سماعات الرأس AirPods Max.

اضغط على خيار (نسيت هذا الجهاز) Forget this device، ثم قم بتوصيل السماعات بالشاحن.

ارجع مرة أخرى إلى تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون، ثم اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

ضمن خيار (الأجهزة الأخرى) Other Devices اضغط لإقران سماعات الرأس AirPods Max بهاتف آيفون.

انتظر 30 دقيقة ثم تحقق من إصدار التحديث مرة أخرى باتباع الخطوات المذكورة سابقًا.

ملاحظة: إذا حاولت فرض التحديث ولكنك ما زلت لا ترى أنه مثبتًا، فمن المحتمل أن إصدار التحديث الجديد لم يتوفر لديك بعد، في هذه الحالة يمكنك الانتظار لبضعة أيام ثم قم بالمحاولة مرة أخرى.





