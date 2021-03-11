Oppo تعلن عن هاتفها الرائد Find X3 Pro

أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الرائد الجديد Find X3 Pro الذي يجلب كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل وشاشة جديدة مع معدل تحديث متكيف وأحدث شرائح Snapdragon 888.

ويمكن القول: إن الميزة الأكثر إثارة للإعجاب هي تصميم الجزء الخلفي، الذي يتم تصنيعه من قطعة واحدة من الزجاج.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.7 إنشات وبدقة 3216×1440 بكسل مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة ومعدل تحديث قادر على الانتقال بين 5 هرتز و 120 هرتز، مما يمنحك سلاسة إضافية عند الحاجة ويوفر البطارية عندما لا يكون هناك حاجة.

ويحتوي Find X3 Pro أيضًا على معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز.

وتتميز الكاميرا الخلفية الرباعي بجهازي استشعار IMX766 من سوني – أحدهما للعدسة الرئيسية ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل، والآخر للكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

وتوفر العدسة الرئيسية أيضًا OIS و EIS و All Pixel Omni-Directional PDAF التي يجب أن توفر تركيزًا سريعًا ودقيقًا في جميع ظروف الإضاءة.

وهناك أيضًا عدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل توفر تقريب هجين بقدرة 5x مع طول بؤري يبلغ 52 ميليمتر (نحو 2x تقريب بصري) مع تغطية الباقي بالتكبير الرقمي.

وتكمل عدسة الماكرو بدقة 3 ميجابكسل المجموعة الموجودة في الخلف، وتتيح لك هذه العدسة تقريب الصورة بشكل كبير يصل إلى 60x، وحتى رؤية وحدات البكسل الفرعية عبر شاشة الهاتف الذكي أو القطع المجهرية على السطح.

وتوجد كاميرا أمامية واحدة بمستشعر 32 ميجابكسل وتوجد داخل فتحة مثقبة في الزاوية اليسرى العليا.

ويوفر Oppo Find X3 Pro أيضًا دعمًا للشحن اللاسلكي الذي يطلق عليه AirVOOC Wireless Flash Charge ويقدم ما يصل إلى 30 واط من خلال حامل مخصص.

وتقول الشركة: إن ملء البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير بالكامل من 0 إلى 100 في المئة يستغرق 80 دقيقة فقط.

وهناك أيضًا الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط، الذي ينقل البطارية من 0 إلى 40 في المئة في 10 دقائق، ويجب أن يتم شحنه بالكامل في نحو 30 دقيقة.

ويأتي Oppo Find X3 Pro مزودًا باتصال 5G، بفضل مجموعة شرائح Snapdragon 888 ومودم Snapdragon X60.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.2 استنادًا إلى أندرويد 11، ويقدم مكبرات صوت ستيريو معتمدة من Dolby Atmos.

ويحتوي هاتف Oppo Find X3 Pro على خيار واحد لذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPPDR5 وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتوفر الهاتف إما باللون الأسود Gloss Black أو الأزرق Blue Matte، ويتم شحنه اعتبارًا من 30 مارس مقابل 1150 يورو.





