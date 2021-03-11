Canoo تكشف عن شاحنة البيك آب الكهربائية

قالت شركة Canoo الناشئة للسيارات الكهربائية: إنها تتجه إلى طرح شاحنة البيك أب الكهربائية الأمريكية الصنع في عام 2023 على خطى العديد من المنافسين الذين يدخلون أيضا القطاع الأكثر شعبية في سوق السيارات الأمريكية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة Canoo، (توني أكويلا) Tony Aquila، عن توقيت الشاحنة، وقال: إن الشركة التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها تبدأ بتلقي الطلبات الأولية في الربع الثاني من عام 2021، لكنه لم يفصح عن تفاصيل الأسعار.

وقال أكويلا لوكالة رويترز: إنه كان يهدف إلى إطلاق الشاحنة في الربع الأول من عام 2023، وإن Canoo ستبني المركبة في مصنع أمريكي صغير تنوي افتتاحه.

وأضاف: هذه ليست مثل أي شاحنة رأيتها من قبل، إنها بحجم سيارة Ford Ranger، ويمكن أن تتحمل حمولة شاحنة بيك آب كاملة الحجم ولديها نصف قطر دوران لسيارة Prius.

وتعتبر سيارات البيك أب من أكثر السيارات مبيعًا في سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، حيث تهيمن شركات فورد وجنرال موتورز و Stellantis NV على قطاع السيارات التي تعمل بالبنزين وتدر جزءًا كبيرًا من أرباح تلك الشركات.

وبينما تخطط جنرال موتورز وفورد لتقديم سيارات بيك آب كهربائية بقصد مواصلة هيمنتهما، تعتقد Canoo وتيسلا أنهما قادرتان على اقتطاع جزء من السوق مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

وتخطط جنرال موتورز وتيسلا والشركات الناشئة Rivian و Lordstown لتقديم سيارات البيك آب الكهربائية في وقت لاحق من هذا العام، مع متابعة فورد في منتصف عام 2022.

وتنضم شاحنة Canoo الصغيرة إلى تشكيلة تشمل مركبة تشبه الكبسولة بسبعة مقاعد قادمة في الربع الثاني من عام 2022، ومركبة توصيل في وقت لاحق من ذلك العام وسيارة سيدان رياضية في عام 2025.

وقال أكويلا: إن الشاحنة الصغيرة تستهدف المستهلكين والعملاء التجاريين على حد سواء، وتتفاوض الشركة مع ولايات بشأن الموقع المحتمل للمصنع.

وطورت Canoo المنصة المنخفضة الارتفاع التي تجمع بين البطاريات والمحركات الكهربائية مع مكونات الهيكل، مثل: التوجيه والمكابح والعجلات، والتي يمكن بناء مجموعة متنوعة من أنواع هياكل المركبات عليها.

وقالت الشركة: إن شاحنتها الصغيرة تصل إلى 600 حصان ومدى قيادة كهربائي يزيد عن 320 كيلومتر، ويتوقع أكويلا أن يكون مدى القيادة 480 كيلومتر أو أعلى بحلول الوقت الذي تصل فيه الشاحنة.

وتشتمل الشاحنة على منطقة تخزين أمامية للأمتعة ومنضدة عمل قابلة للطي مع منافذ كهربائية وطاولات جانبية قابلة للطي.





