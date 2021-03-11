5 طرق تتيح لك تعلم لعبة الشطرنج عبر الإنترنت مجانًا

جذب المسلسل الأمريكي (مناورة الملكة) The Queen Gambit – الحائز على جائزتي غولدن غلوب الشهر الماضي إحداها كأفضل مسلسل درامي قصير في عام 2020، والثانية جائزة أفضل ممثلة – الذي أنتجته وبثته منصة نتفليكس الكثير من الانتباه إلى لعبة الشطرنج.

ومع أنه ليس بالضرورة أن تكون لاعبًا متمرسًا في اللعبة لفهم أحداث المسلسل، إلا أنه في الوقت نفسه يمكنك معرفة مدى أهمية هذه اللعبة في إثراء العقل وتعلم الكثير من السلوكيات الحميدة، مثل: الصبر والتفكير المنطقي وعدم التسرع وغيرها من السلوكيات التي تفيدك في حياتك بصورة عامة.

ومن ثم إذا ألهمك هذا المسلسل لتعلم لعبة الشطرنج من البداية أو تريد تحسين قدراتك فيها ولكن لا تعرف من أين تبدأ أو لا يمكنك الوصول إلى صديق للعب معه بسبب حالات الإغلاق المستمرة، فيسعدنا إخبارك أنه توجد العديد من المصادر عبر الإنترنت التي تتيح لك تعلم اللعبة من البداية أو تعزيز مهاراتك سواء اللعب مع زميل أو بمفردك وبشكل مجاني تمامًا.

1- تطبيق Aimchess:

من أحدث التطبيقات في تعلم كيفية لعبة الشطرنج من البداية أو تحسينها، حيث يتيح لك التطبيق في كل يوم بعض الدروس والتكتيكات التي يجب عليك اجتيازها للفوز بالنقاط أو الأرصدة والتي يمكنك إنفاقها في فتح دروس إضافية أكثر تعقيدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم التطبيق بتحليل أنماط لللعب الخاصة بك السابقة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم تقرير يوضح نقاط القوة والضعف لديك وكيف يمكنك تحسينها.

وفي بعض الأحيان كلما لعبت الكثير من المستويات سيتحداك التطبيق للفوز بالألعاب التي خسرتها وتحليل طريقة لعبك وتقديم تقرير بذلك حتى تتفادي الأخطاء التي ارتكبتها في اللعبة القادمة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- إضافة Chess Vision:

إضافة لمتصفحات الويب تعتمد في عملها على تقنيات بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها تحليل أي لوحة شطرنج على الشاشة، على سبيل المثال: إذا كنت تحاول حل التكتيكات في أحد التطبيقات أو تشاهد مباراة شطرنج تُبث مباشرة.

فما عليك سوى تشغيل الإضافة وستقوم في غضون بضع دقائق بفحص اللوحة وتقديم أفضل الحركات والتكتيكات للفوز، وتعتبر طريقة ممتازة لتعلم لعبة الشطرنج خاصة إذا كنت تريد معرفة أين تُرتكب الأخطاء.

كما تضم الإضافة محرك بحث قوي لمقاطع فيديو لعبة الشطرنج في يوتيوب، حيث يمكنك تصنيف البحث للبحث عن مقاطع الفيديو بشكل عام، أو استخدام عوامل التصفية للبحث ومعرفة تحركات عنصر معين في اللوحة، مثل: البيدق، كما تتضمن الإضافة قارئ كتب إلكترونية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحول كتب الشطرنج الكلاسيكية إلى صفحات تفاعلية.

الإضافة متوفرة مجانًا لمستخدمي متصفحات: فايرفوكس وجوجل كروم.

3- قراءة الكتب الإلكترونية حول تعلم لعبة الشطرنج:

في بعض الأحيان ربما أفضل طريقة لتعلم كيفية لعب الشطرنج هو من خلال قراءة بعض الكتب قبل الممارسة العملية، وفي هذا الجانب يُعد كتاب (Predator at the Chessboard) للمؤلف وأستاذ القانون الأمريكي (وارد فارنسورث) Ward Farnsworth هو أفضل بداية خاصة إذا كنت من المبتدئين.

بعد قراءة الكتاب وهو متوفر مجانًا عبر هذا الرابط ومعرفة المزيد عن اللعبة وكيفية لعبها، يمكنك التوجه إلى الموقع المصاحب عبر هذا الرابط حيث يمكنك اختبار ما قراءته سابقًا حيث سيظهر لك لوحة شطرنج، ويطلب منك العثور على أفضل حركة، وإذا لم تتمكن يمكنك طلب تلميح أو الكشف عن الحل، ولكن نوصى بالطبع ببذل كل جهدك قبل طلب حل المشكلة حتى تبدأ بشكل صحيح.

4- موقع Listudy:

لكي تصبح لاعب شطرنج جيد، تحتاج إلى دراسة تكتيكات الافتتاح والنهاية الأكثر شيوعًا، من أجل ذلك يتيح لك موقع (Listudy) تعلم هذه التكتيكات من خلال التكرار المتباعد لتحسين استرجاع الذاكرة، عن طريق القيام بذلك بشكل متكرر على فترات زمنية محددة، وبمرور الوقت سيتدرب عقلك على حفظ هذه التكتيكات، كما ستتعرف أيضًا على الاختلافات والتي تعد جزءًا مهمًا من إتقان الافتتاحية.

كما يمكنك أيضًا التدرب على مجموعات مختلفة من ألعاب نهاية اللعبة التي ستجد نفسك فيها أثناء لعب الشطرنج، وهي فكرة جيدة أن تتعلم هذه التكتيكات للتصرف عندما تدق عقارب الساعة، لذلك غالبًا ما تحتاج إلى اللعب بسرعة لتحقيق الفوز، كما يتيح لك الموقع قاعدة بيانات للتكتيكات لاختبار نفسك، من خلال منحك موقعًا عشوائيًا في اللوحة ويُطلب منك العثور على أفضل خطوة.

5- الدورات المجانية عبر الإنترنت:

يعتبر لعب الشطرنج وتعلمه في الوقت نفسه مهارات لا يملكها الكثيرين، ولكن يُعد (John Bartholomew) استثناءً نادرًا، حيث صُنف باعتباره خبيرًا دوليًا في اللعبة وواحدًا من أشهر اللاعبين الذين يعلمون اللعبة للمبتدئين عبر قناته في يوتيوب.

حيث تعتبر قناته ممتازة وبالتحديد للمبتدئين الذين يبحثون عن تحسين مهاراتهم في اللعبة، وتحتوي قناته على العديد من قوائم التشغيل التي تضم كيفية تعلم مهارات الشطرنج، والعديد من الدروس حول الأخطاء الشائعة التي يرتكبها اللاعبون، ولكن تذكر معظم مقاطع الفيديو تبدو مناسبة لمن لديهم أساسيات اللعبة، لذا إذا كنت تبدأ من الصفر فاستخدم أحد الخيارات الأخرى في هذا المقال.





