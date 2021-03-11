فيسبوك تختبر إعلانات تشبه الملصقات لميزة القصص

أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن اختبار يسمح لبعض صناع المحتوى بوضع إعلانات تشبه الملصقات عبر القصص والحصول على جزء من الإيرادات الناتجة.

وتقول فيسبوك: إن الاختبار الأولي صغير جدًا، لكنها تأمل في توسيعه قريبًا، ومن ثم تطبيق التكنولوجيا على جميع مقاطع الفيديو القصيرة عبر فيسبوك.

وقدمت فيسبوك ميزة القصص ضمن منصتها منذ أربع سنوات كطريقة لتشجيع الأشخاص على نشر المحتوى.

وقال (يوآف أرنشتاين) Yoav Arnstein، مدير إدارة المنتجات في فيسبوك: إن اختبار الإعلانات التي تشبه الملصقات عبر القصص لا يزال في المرحلة المفاهيمية المبكرة.

وأوضح أن الفكرة الأوسع هي إعطاء المعلنين مكانًا طبيعيًا يناسب المحتوى، بحيث إذا نشر شخص ما مقطع فيديو من حديقة Yosemite الوطنية، فإن ملصقًا يمكنه الإعلان عن نشاط تجاري محلي.

ويقول أرنشتاين: إن الملاءمة السياقية من المرجح أن تكون مفتاحًا لإنجاح هذه الإعلانات.

وتعتبر الإعلانات التي تشبه الملصقات بمثابة واحدة من تحديثات الشركة المتنوعة لمنصتها لصناع المحتوى.

وتعمل فيسبوك على جعل الإعلانات المعتادة ضمن البث متاحة لمقاطع الفيديو الأقصر.

وكان من الممكن في السابق تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق أو أكثر من خلال هذه الإعلانات، لكن يمكن الآن لمقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها دقيقة واحدة تلقي الإعلانات، التي يتم وضعها لمدة 30 ثانية في المحتوى.

وللتأهل لهذه الإعلانات أثناء البث، يجب أن تحتوي الصفحات التي تنشرها على 600000 دقيقة إجمالية من المشاهدة من أي مجموعة من عمليات تحميل الفيديو في آخر 60 يومًا، بالإضافة إلى خمس تحميلات فيديو نشطة أو أكثر أو مقاطع فيديو مباشرة سابقة.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون لدى صناع الفيديو المباشر الآن 60 ألف دقيقة مشاهدة مباشرة في آخر 60 يومًا لتحقيق الدخل من خلال الإعلانات أثناء البث، بالإضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الفيديو عند الطلب.

وتنفق فيسبوك أيضًا 7 ملايين دولار للترويج لميزة Stars، التي تتيح لمشاهدي المحتوى المباشر تقديم الإكراميات عبر النجوم الافتراضية، والتي يدفع كل منها للمبدع سنتًا.

وتوفر الشركة نجومًا مجانية خلال بعض عمليات البث المباشر، ويمكن للمشاهدين إرسالها إلى مضيفي مقاطع الفيديو، ويقدم الفريق أيضًا هدايا افتراضية يمكن للمشاهدين إرسالها.

وتوسع فيسبوك أحداثها المباشرة المدفوعة إلى 24 دولة إضافية واشتراكات المعجبين في 10 دول أخرى، ولن تحصل الشركة على أرباح من أي من هاتين الميزتين حتى شهر أغسطس 2021 على الأقل.





