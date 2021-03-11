تويتر تريد إطلاق Spaces للجميع في شهر أبريل

من خلال تحديث تطبيق تويتر للأجهزة المحمولة، أعلنت الشركة عن خطط لطرح ميزة الدردشة الصوتية Spaces – غرف الدردشة الصوتية التي أطلقتها الشبكة الاجتماعية حديثًا للتنافس مع التطبيق المماثل Clubhouse – على نطاق واسع.

وبعد توفر هذه الميزة، يمكن لأي شخص إنشاء غرف مباشرة بها ما يصل إلى 10 أشخاص يتحدثون ويمكن لأرقام غير محدودة الانضمام للاستماع.

ويقول تحديث التطبيق من تويتر: تقديم Spaces، حيث تحدث المحادثات الصوتية المباشرة، ويمكنك الآن التغريد والتحدث، وتبث Spaces الحياة في تويتر.

وبالرغم من أن ملاحظات الإصدار تشير إلى أن تويتر جاهز لإطلاق ميزة Spaces للجميع، فإن المعلومات تشير إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والهدف هو إطلاق الميزة في شهر أبريل.

وظهرت هذه الأخبار ضمن غرفة Spaces الخاصة بشركة تويتر نفسها، التي تستضيفها الشركة، ولم توضح الشركة خططها بشكل مفصل، لكن جوهرها هو أنها تحاولون نقل المنتج إلى حالة يمكن لأي شخص استضافة Space بدءًا من شهر أبريل.

وفي غضون ذلك، يمكن للمستخدمين عبر كل من iOS وأندرويد الانضمام والتحدث عبر غرف الدردشة المتاحة حاليًا.

وتقوم الشركة باختبار تجريبي لهذه الوظيفة مع بعض المستخدمين لبضعة أشهر حتى الآن، ويمكن لأي شخص في شكل الخدمة الحالي الانضمام إلى Space، لكن يمكن لأعضاء مختبري الإصدار التجريبي فقط إنشاء غرفة.

وأصبحت الخدمة اتجاهًا عبر المنصة، حيث كتب العديد من المستخدمين في سيرتهم الذاتية أنهم مختبرو الإصدارات التجريبية من الميزة.

ويتواصل الفريق المسؤول عن Spaces باستمرار مع مستخدمي تويتر لمشاركة الخبرات والتعليقات وما الذي يضيفونه إلى الميزة.

وتعد Spaces مجرد واحدة من مجموعة من الميزات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في الأشهر القليلة الماضية.

وناقش (كيفون بيكبور) Kayvon Beykpour، رئيس منتج تويتر، في وقت سابق من هذا الأسبوع المجموعة بأكملها، بما في ذلك المحتوى القابل للاختفاء مثل سناب شات وإنستاجرام المسمى Twitter Fleets و Super Follows حيث يمكنك الدفع للاشتراك في محتوى تويتر الإضافي من صناع المحتوى المفضلين لديك، وهو نمط تجاري يشابه منصات Substack و OnlyFans.





